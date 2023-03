17.03.2023 I Wojskowe Targi Służby i Pracy – prezentujemy bogatą ofertę Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W piątek 17 marca br. w Olsztynie wicepremier Mariusz Błaszczak zainaugurował I Wojskowe Targi Służby i Pracy. To szansa dla wszystkich, którzy szukają ciekawej pracy, stałego wynagrodzenia lub chcą podjąć nowe wyzwania w życiu.

„Służba w Wojsku Polskim jest wielkim zaszczytem i wyróżnieniem. Rozmawiam z żołnierzami, rozmawiam też z kandydatami do wojska. Zachęcam do tego, żeby w wojsku służyć. Wojsko Polskie oferuje dobre warunki służby. To godne wyposażenie. To pierwsze uposażenie od pierwszego dnia służby to 4960 zł. Przypominam, że na podstawie decyzji polskiego rządu, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości ludzie, którzy nie ukończyli 26 roku życia, nie płacą podatku dochodowego, a więc ta pełna kwota trafia do nich. A to dopiero początek służby wojskowej”

– zaznaczył wicepremier.

W Wojskowych Targach Służby i Pracy można uczestniczyć w każdym województwie. Żołnierze dla uczestników przygotowali wiele atrakcji, nie tylko w Olsztynie. W tym samym czasie w całej Polsce każdy może skorzystać z oferty, jaką przygotowało Wojsko Polskie oraz zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. Oprócz Olsztyna, Wojskowe Targi Służby i Pracy 17 i 18 marca odbywają się również w 15 innych miejscowościach.

„Najważniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Bezpieczeństwo jest podstawą dla rozwoju Polski, więc robimy wszystko, aby była bezpieczna. W związku z tym wzmacniamy Wojsko Polskie. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyszli dziś do Olsztyna, ale także do innych garnizonów w całej Polsce. Zachęcam do wstępowania do Wojska Polskiego. Naprawdę warto. To naprawdę jest bardzo dobra oferta. W sytuacji międzynarodowej, w jakiej znalazła się Europa, w sytuacji, w której Putin postanowił odtworzyć imperium rosyjskie, imperium zła, właśnie bezpieczeństwo stanowi podstawową wartość. W związku z tym zachęcam. Proszę skorzystać z naszej oferty”

– mówił podczas inauguracji targów szef MON.

Podczas Targów zainteresowani mogą sprawdzić możliwości rozwoju zawodowego w Siłach Zbrojnych RP, od dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej po służbę zawodową. Każdy może porozmawiać z rekruterami, studentami uczelni wojskowych oraz żołnierzami różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP. To okazja, aby dowiedzieć się jak zostać żołnierzem, jakie są warunki służby, wynagrodzenia, profity i możliwości rozwoju. Zainteresowani pracą na stanowiskach cywilnych w resorcie obrony narodowej będą mogli poznać ofertę jednostek i instytucji wojskowych.

Targom w Olsztynie towarzyszyła uroczysta przysięga wojskowa ponad 500 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej. Szef MON wręczył wyróżnionym żołnierzom pamiątkowe ryngrafy.

„Bardzo wam dziękuję, za waszą decyzję o przestąpieniu do Wojska Polskiego. Wśród was są żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ci, którzy ukończyli szkolenie podstawowe, zostaną na szkoleniu specjalistycznym. Trzy czwarte z was podjęło decyzję o tym, żeby zostać żołnierzami zawodowymi. To bardzo dobry wybór. To bardzo dobra decyzja, dziękuję za nią. Ci, którzy zdecydowali, że nie podejmą służby zawodowej też nabyli wiedzę i umiejętności, które pozwalają im zostać rezerwistami. Są przeszkoleni i zorganizowani. Wiedzą, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. To też bardzo dobra i ważna umiejętność dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny”

– zwrócił się do żołnierzy wicepremier M. Błaszczak.

Szef MON przypomniał, że złożona dziś przysięga jest jedną z wielu złożonych w ramach kolejnego turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

“Dziś i jutro 3300 żołnierzy z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złoży, bądź złożyło przysięgę wojskową. To drugi turnus. W pierwszym turnusie ponad 2500 żołnierzy przeszło przeszkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Niebawem rozpoczniemy kolejny turnus. I tak cyklicznie będziemy budować siłę Wojska Polskiego poprzez dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, poprzez rozwijanie Wojsk Obrony Terytorialnej”

– powiedział. Wicepremier M. Błaszczak zaznaczył, że w ramach modernizacji Wojska Polskiego jeszcze w tym roku do 16 Dywizji Zmechanizowanej trafi system artylerii rakietowej HIMARS.

“Jeszcze w tym roku na wyposażenie 16 Dywizji Zmechanizowanej trafią amerykańskie HIMARSy. To dywizjon zamówiony w 2019 roku. Jak państwo wiecie, Kongres USA zaakceptował nasze zamówienie kolejnych 500 wyrzutni HIMARS. To jest bardzo ważne, aby Wojsko Polskie było wyposażone w broń, która sprawdza się na wojnie. Która w ręku Ukraińców jest bronią bardzo skuteczną, zatrzymującą inwazję rosyjską. Zdajemy sobie sprawę z tego, że skoro Putin postanowił odbudować imperium zła, to atakuje swoich sąsiadów. Zadaniem polskich władz jest takie wzmocnienie Wojska Polskiego, aby Putin się nie odważył nas zaatakować”

– zaznaczył.

***

Odwiedzając Targi w Olsztynie można także zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy m.in. armatohaubicę samobieżną KRAB, koreańską armatohaubicę K9 Thunder, czołg K2, przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD, wyrzutnię rakietową WR-40 LANGUSTA, czołg Leopard 2A5, kołowy transporter opancerzony ROSOMAK, wielozadaniowy śmigłowiec Black Hawk, pokazy wyszkolenia żołnierzy, sztuk walki, pokaz pierwszej pomocy i medycyny pola walki, musztrę i występ orkiestry wojskowej z Giżycka.

W czasie Wojskowych Targów Służby i Pracy w Olsztynie nie zabraknie także służących w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym znanych z pierwszych stron gazet medalistów igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata.

Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej działające przy Akademii Sztuki Wojennej zorganizowało w czasie Wojskowych Targów Służby i Pracy w Olsztynie debatę z udziałem ekspertów i głównych dowódców Wojska Polskiego pod hasłem „Strategicznie o rekrutacji w Wojsku Polskim”. Dyskusja dotyczyła różnych aspektów promowania nowych form służby wojskowej wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny oraz doświadczeń i wyzwań związanych ze wzrostem liczebności polskiej armii oraz sytuacją na wschodniej flance NATO.

“Dziś w rekrutacji i promocji służby w Wojsku Polskim dużą rolę mają dowódcy. Dziś musimy mieć świadomość, że rzucamy wyzwanie najlepszym pracodawcom. Bez sprawnej komunikacji nie będziemy w stanie tego zadania wykonać”

– powiedział podczas debaty gen. broni Wiesław Kukuła, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

>>> GALERIA – I edycja Wojskowych Targów Służby i Pracy>>> GALERIA – Uroczysta przysięga wojskowa w Olsztynie>>> GALERIA – Strategicznie o rekrutacji w Wojsku Polskim

OSI MIL