17.03.2023 12. edycja konkursu Podatkowi Liderzy rozstrzygnięta!

W 12. edycji konkursu Podatkowi Liderzy studenci i absolwenci przedstawili swoje spostrzeżenia dotyczące tego jak światowe wyzwania gospodarcze wpływają na podatki.

Laureaci będą mogli odbyć płatny staż w Ministerstwie Finansów, w trakcie którego poznają specyfikę pracy departamentów pionu podatkowego.

Tema 12. edycji konkursu były wyzwania w procesie tworzenia prawa podatkowego w obliczu zawirowań w otoczeniu makroekonomicznym. Uczestnicy w swoich pracach przedstawili swoje wizje opodatkowania w obliczu dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Po raz kolejny, w tej edycji, kandydaci, poza możliwością napisania tradycyjnej pracy konkursowej, mogli alternatywnie wybrać rozwiązanie zadania analitycznego.

Jak zawsze staraliśmy się aby temat pracy konkursowej stanowił zarówno interesujące wyzwanie, ale także zachęcał uczestników do spojrzenia na system podatkowy z perspektywy administracji publicznej. Cieszy nas duże zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu, które przełożyło się na wiele wnikliwych prac i interesujących wniosków, co do funkcjonowania opodatkowania w Polsce i na świecie. W imieniu swoim jak i całego Zespołu pracująCEGO NAD 12. Edycją Podatkowych liderów chciałbym serdecznie podziękować

– podkreśla Jakub Chowaniec – dyrektor Departamentu Analiz Podatkowych.

W zakończonej, 12. edycji Konkursu, komisja konkursowa wyłoniła 12 Laureatów. Każdy z nich odbędzie płatny staż w Ministerstwie Finansów, w trakcie którego weźmie udział w pracach Departamentu Analiz Podatkowych Ministerstwa Finansów.

Laureaci 12. edycji konkursu:

Barbara Blaszczak

Zofia Klimaszewska

helena kozak

Jakub Kuźmicz

Katarzyna Mackiewicz

Krystian Polakiewicz

Radoslaw Rejmoniak

Wojciech Sewastynowicz

Patryk Stankiewicz

marek stworzyjanek

Agnieszka Świerczyńska

Jan Zapolski – Downar

