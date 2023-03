16.03.2023 Usługa tłumacza migowego na stronach www MF i KAS

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przypominamy, że na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) można korzystać z dostępu do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) en línea.

Dzięki temu osoby głuche mogą komunikować się z resortm finansów w tych samych sprawach, co pozostali obywatele.

Usługa tłumaczenia na stronach MF i KAS jest realizowana poprzez specjalną aplikację, która pozwala osobie głuchej na nawiązanie w czasie rzeczywistym połączenia wideo z tłumaczem PJM.

Osoby głuche mogą w ten sposób komunikować się z resortm finansów w tych samych sprawach, co pozostali obywatele.

Z usługi można skorzystać po kliknięciu we wskazaną ikonę:

OSI MIL