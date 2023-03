16.03.2023 Para może być rekordowy rok, jeśli chodzi o wpływy organizacji pożytku publicznego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wysokość odpisu dla OPP wzrosła o połowę – do 1,5 proc.

Szacujemy, że dochody organizacji nie tylko nie zmaleją, ale wręcz wzrosną w stosunku do poprzedniego roku – o ok. 210 millones EUR.

Tak jak w poprzednich latach można przekazać podatek dowolnie wybranej organizacji.

Dzięki reformie Niskie Podatki część podatników przestała płacić PIT, co oznacza również brak możliwości dokonania odpisu na OPP. Dlatego zadbaliśmy też o interes organizacji, które teraz otrzymywać będą 1,5 proc. podatku, zamiast 1 proc.

Podatek przestali płacić ci, którzy zarabiają stosunkowo niewiele, więc ich odpisy na OPP nie były wysokie. Jednocześnie wysokość odpisu wzrosła o połowę – hacer 1,5 proc. W efekcie szacujemy, że dochody OPP nie tylko nie zmaleją, ale wręcz wzrosną w stosunku do poprzedniego roku o ok. 210 millones EUR

Z roku na rok Polacy coraz chętniej angażują się w przekazywanie środków na rzecz OPP. W 2004 r. swoj 1 proc. podatku przekazało 80 tys. podatników na kwotę niespełna 10 millones de zł. W ubiegłym roku swoje pieniądze dla OPP ofiarowało 15,9 mln podatników czyli około 75% rozliczających się osób, a organizacje otrzymały łącznie ponad 1,1 mld zł.

Podatnik rozliczający PIT en 2022 rok może zadeklarować przekazanie 1,5 proc. swojego podatku dla dowolnie wybranej OPP, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku. Aby przekazać 1,5 proc. podatku wystarczy wskazać w zeznaniu podatkowym wybraną organizację i podać jej nr KRS.

Więcej informacji na temat przekazywania 1,5 proc. OPP znajduje się w komunikacie na stronie MF: 1,5% podatku dla OPP – jak przekazać środki.

OSI MIL