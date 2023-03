16.03.2023 Ministro Finansów o potencjale polskiego rynku kapitałowego w Londynie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Mercados de capitales de CEE – największe wydarzenie międzynarodowe promujące polski rynek kapitałowy i spotkanie z Odile Renaud Basso, prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju to główne punkty wizyty minister Magdaleny Rzeczkowskiej w Londynie.

Polska minister finansów w Londynie, który pozostaje jedną z najważniejszych stolic europejskich finansów, mówiła o odporności polskiej gospodarki i potencjale rozwojowym polskiego rynku kapitałowego. Wizyta w Londynie była także okazją do zachęcenia Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii do powrotu.

Polska ma ambicje stać się liderem w obszarze zielonych finansów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – taki komunikat inwestorom przekazali przedstawiciele MF podczas okrągłego stołu z reprezentantami największych światowych banków i funduszych inwestycy. Londyn znajduje się dziś na szczycie rankingu najważniejszych centrów zrównoważonych finansów na świecie.

Minister Rzeczkowska podczas CEE Capital Markets spotkała się ze środowiskiem inwestorów, aby rozmawiać o atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju. Polska ma szanse wykorzystać zmiany strukturalne zachodzące w globalnej gospodarce spowodowane takimi wydarzeniami jak pandemia COVID-19. Napływ inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2021 – 2022 r. osiągnął rekordowy pułap, a według raportu Reutersa nasz kraj ma szansę stać się najbardziej atrakcyjnym miejscem w Europie dla relokacji inwestycji z Chin.

Polska już teraz jest największym rynkiem kapitałowym w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem kapitalizacji, liczby spółek giełdowych oraz funduszy PE/VC zainwestowanych w kraju. Jesteśmy w Londynie, po to aby dać wyraźny sygnał inwestorom.

Polska jest na drodze, aby w regionie Trójmorza odgrywać rolę hubu rozwojowego dla zrównoważonych finansów. Chcemy, aby wyzwania związane z transformacją energetyczną były szansą dla inwestorów na udane przedsięwzięcia w obszarze zrównoważonych finansów w naszym regionie. Para jeden z najbardziej dynamicznych trendów na rynkach finansowych w ostatnich latach. Dlatego pracujemy, aby zaoferować instrumenty finansowe i usługi otwierające dostęp do międzynarodowego kapitału na zielone inwestycje przedsiębiorstwom z całego regionu

– podkreśla ministra Magdalena Rzeczkowska.

W Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad Mapą Drogową dla Zrównoważonego Rozwoju Finansowego, która przewiduje, że Polska stanie się regionalnym centrum rozwoju zrównoważonego finansowania dla Europy Środkowo-Wschodniej w ciąsgu najbli 5 Służyć temu będzie Environmental, Social and Governance Data Hub (ESG) Data Hub dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, który ma być narzędziem przyciągnięcia sektor prywatnego do finansowania zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważone finanse były również jednym z tematów rozmowy minister Rzeczkowskiej z prezes EBOR Odile Renaud Basso. Ministro Rzeczkowska w rozmowie z szefową Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju poruszyła kwestie współpracy banku z Polską, dalszego aktywnego udziału EBOR we wsparciu Ukrainy w nadchodzących latach i zaangażowaniu w powojuęjenną odbudow. Rozmawiano również o znaczeniu powstającego ESG Data Hub.

Z perspektywy Polski ważne jest, aby pomoc dla Ukrainy płynęła nieprzerwanym strumieniem. Jesteśmy otwarci na dyskusje o wszelkich możliwych schematach pomocy Ukrainie w ramach naszych możliwości

– ministra de zaznacza Rzeczkowska.

Ministro Rzeczkowska podkreśliła, że ​​zaangażowanie Polski w pomoc Ukrainie ma bardzo kompleksowy charakter. Składają się na nie wydatki osób i firm prywatnych, a także wydatki lokalnych samorządów. Wartość tej pomocy według OECD sięga 1,3 % PKB Polski.

Ministro zwróciła się również do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii zachęcając ich do skorzystania z szans rozwojowych jakie oferuje powrót do Polski.

Namawiamy obywateli polskich żyjących za granicą do powrotu do Polski. Służy temu od roku ulga podatkowa, która zachęca naszych rodaków do życia w Polsce. W maju 2023 roku będziemy wiedzieli precyzyjnie ilu naszych obywateli skorzystało z ulgi, ale już teraz wiemy, że ten program cieszy się zainteresowaniem

– dodaje ministro finansów.

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów osiągniętych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych przez podatników, którzy przenieśli miejsce na terytorium Polski po dniu 321 dniu 321.

Ze zwolnienia korzysta kwota przychodu, która nie przekracza 85 528 zł w roku podatkowym.

OSI MIL