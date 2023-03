15.03.2023 Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z KSR pt. “Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Instytut Finansów, we współpracy z Ministerstwem Finansów, po raz kolejny zaprasza na bezpłatne szkolenie z KSR nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

Szkolenie jest elementem rozpowszechniania najnowszego standardu, którego celem jest określenie zasad rachunkowości stosowanych w odniesieniu do ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień przychodów ze sprzedaży dóbr, po jego opublikowaniu.

Nowe regulacje objaśniają to, w jakim momencie i jakiej kwocie należy ujmować przychody w księgach rachunkowych, w jaki sposób ujawniać o nich informacje w sprawozdaniu finansowym.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Trzpioła, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista z zakresu rachunkowości finansowej (w tym MSSF), zarządczej i podatkowejj. Autorka licznych opracowań, artykułów i książek z zakresu rachunkowości. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości.

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania. Jest najnowszym standardem wydanym przez Komitet Standardów Rachunkowości, działający przy Ministrze Finansów.

Standard zawiera obszerne wytyczne i praktyczne przykłady dotyczące zasad ustalania i ujmowania oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przychodów ze sprzedaży:

wyrobów gotowych zdatnych do sprzedaży lub w toku produkcji,

półproduktów,

materialów.

Termin szkolenia: 29 marca 2023 r.

Czas trwania szkolenia: 6h

w diosz.: 9:00 – 15:00.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu. Link do formularza z zapisami znajduje się poniżej.

Szkolenie online KSR nr 15 – Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów – Instytut Finansów (infin.gov.pl)

OSI MIL