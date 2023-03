15.03.2023 Ministro Zbigniew Rau z wizytą w Republice Korei

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Zbigniew Rau z wizytą w Republice Korei15.03.2023

W dniach 13-15 marca br. szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau złożył wizytę w Republice Korei. Głównym celem wizyty był udział w konsultacjach politycznych z Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Korei Park Jin, w ramach łączącego oba kraje partnerstwa Strategicznego.

Podczas konsultacji ministrowie omówili kwestie dotyczące współpracy dwustronnej, przede wszystkim politycznej i gospodarczej. Podczas diskusji nt. aktualnej sytuacji międzynarodowej minister Zbigniew Rau i jego koreański odpowiednik Park Jin wymienili poglądy dotyczące w szczególności rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz jej implikacji dla sytuacji bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku. Obaj Ministrowie zgodzili się, że rosyjska inwazja na Ukrainę jest podobnie postrzegana w stolicach obu krajów. Rozmowy wykazały dużą dynamikę partnerstwa estratégicoznego oraz perspektywy jego dalszego umacniania w wielu dziedzinach, np. cyberbezpieczeństwa, inwestycji i współpracy wojskowej. Dowiodły również zgodności poglądów między Polską a Republiką Korei odnośnie do najistotniejszych kwestii globalnych.

W ramach wizyty w Seulu szef polskiego MSZ spotkał się także z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Panem Kim Sung-han, a także z Ministrem Unifikacji – Panem Kwon Young-se. Tematem rozmów była wojna na Ukrainie oraz sytuacja bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim, a szerzej – w regionie Azji i Pacyfiku.

Ministro Rau odwiedził strefę zdemilitaryzowaną oddzielającą oba państwa koreańskie, gdzie spotkał się z przedstawicielami sił ONZ oraz Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych, której Polska jest członkiem.

Wizyta w Republice Korei była również okazją do spotkania Ministra Raua z kadrą akademicką katedry polonistyki na seulskim Uniwersytecie Hankuk. Szef polskiej dyplomacji podziękował pracownikom katedry za ich wkład i zaangażowanie na rzecz promocji polskiego języka, polskiej kultury i wiedzy o Polsce w Republice Korei.

Na marginesie pobytu w Seulu Ministro Rau udzielił wywiadu dla agencji prasowej Yonhap, która należy do czołowych mediów południowokoreańskich. W rozmowie z Yonhap szef polskiego MSZ omówił aktualny stan stosunków polsko-koreańskich, w szczególności w odniesieniu do współpracy obu państw w sferze przemysłów obronnych.

