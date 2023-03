15.03.2023 Marcowe posiedzenie Rady ECOFIN w Brukseli

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Reforma zarządzania gospodarczego w UE i wytyczne dla polityki fiskalnej w 2024 r., gospodarczy i finansowy wpływ agresji Rosji na Ukrainę oraz budżet UE – to główne tematy marcowego posiedzenia Rady ECOFIN w Brukseli.

Polska poparła konkluzje w sprawie zarządzania gospodarczego UE z zastrzeżeniem potrzeby szczególnego potraktowania wydatków na obronność. Zdaniem minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej wydatki na obronność i budowa potencjału odstraszania jest fundamentem bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też całej Europy.

Polska minister finansów podkreśliła potrzebę kontynuowania wsparcia finansowego, humanitarnego i wojskowego dla Ukrainy, a także przyjęcia silnych sankcji wobec Rosji i Białorusi oraz rozliczenia rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie.

Zarządzanie gospodarcze

Rada zatwierdziła konkluzje w sprawie reformy zarządzania gospodarczego w UE. Podsumowują one dotychczasowe prace nad zmianami reguł fiskalnych. Zawierają także wytyczne co do kierunku reformy, które Komisja Europejska powinna uwzględnić w projekcie legislacyjnym, który ma niedługo przedstawić.

Polska popiera te konkluzje, ale nadal podkreśla potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi w nowych ramach na wydatki obronne. W naszej ocenie zwiększone wydatki związane z bezpieczeństwem, m.in. na skutek wojny w Ukrainie, wymagają szczególnego traktowania podobnie jak inne wydatki i inwestycje służące wspieraniu międzynarodowej solidarności i sprzyjające realizacji ważnych celów politycznych UE.

Wytyczne dla polityk fiskalnych

W trakcie Rady unijni ministrowie ds. finansów zapoznali się z informacją Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych dla polityk fiskalnych państw członkowskich na 2024 r., które zostały opublikowane 8 marca br. Dotyczą one prowadzenia i koordynacji polityk fiskalnych w obliczu wyzwań stojących przed finansami publicznymi i gospodarkami. Polska znalazła się wśród państw, które stoją na stanowisku, że rozwiązania powinny być wypracowane do końca i mieć status obowiązującego prawa przed ich uwzględnieniem w wytycznych.

Budżet UE

Rada przyjęła rekomendację dla Parlamentu Europejskiego dotyczącą udzielenia Komisji Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu UE za 2021 r. Została ona przygotowana po przeanalizowaniu sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i jego oceny realizacji przez Komisję dochodów i wydatków budżetowych w 2021 r.

Szefowie resortów finansów państw członkowskich przyjęli konkluzje dotyczące wytycznych dla budżetu UE na 2024 r. Znalazły się w nich priorytety państw członkowskich, które Komisja powinna ująć w projekcie budżetu UE na przyszły rok. Dla Polski szczególnie ważne jest uwzględnienie pomocy finansowej Ukrainie, w tym wspieranie jej powojennej odbudowy, a także zagwarantowanie wystarczających zasobów na realizację programów unijnych i priorytetów politycznych uzgodnionych przez UE.

Wsparcie dla Ucrania

Rada omówiła możliwości dalszego wsparcia Ukrainy oraz wpływ wojny na stabilność finansową w UE. Polska nieustannie podkreśla potrzebę kontynuowania wsparcia finansowego, humanitarnego i wojskowego dla Ukrainy, przyjęcia silnych sankcji wobec Rosji i Białorusi oraz rozliczenia rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie. Popiera także wszelkie działania realizowane przez różne instytucje, w tym Europejski Bank Inwestycyjny, który od początku wojny włączył się aktywnie w pomoc Ukrainie. Polska pozytywnie oceniła ostatnie propozycje Banku, które pozwolą kontynuować jego działalność na Ukrainie. Nowy Fundusz i wkłady państw członkowskich są konieczne do dalszego wspierania odbudowy krytycznej infrastruktury w Ukrainie. Polska zadeklarowała chęć kontrybuowania do tego Funduszu.

inne kwestie

Ministrowie zapoznali się ze stanem wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), w tym jego wpływu na realizację zielonej transformacji i zwiększania odporności i niezależności energetycznej UE i jej pańonkowskich cz.

Rada przyjęła decyzję zatwierdzającą zmiany w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) Finlandii, wprowadzone na skutek zmiany maksymalnego wkładu finansowego dla bezzwrotnego wsparcia finansowego państw członkowskich przedstawionej przez KE w czerwcu 2022 r., zgodnie z rozporządzeniem ws. RRF.

Ministrowie zapoznali się z wynikami spotkania G20 na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych 24-25 lutego 2023 r. oraz przygotowaniami do kwietniowych spotkań G20 na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych i wiosennych spotkań MFW.

Komisja Europejska przedstawiła stan wdrażania projektów legislacyjnych w obszarze usług finansowych.

