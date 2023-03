15.03.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki: nasz plan para stać się hubem energetycznym i hubem gazowym dla Europy Środkowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Bezpieczeństwo energetyczne

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że po wygranej przez Ukrainę wojnie, przed naszym regionem otworzą się zupełnie nowe perspektywy. Polska dąży do rozwoju bezpieczeństwa energetycznego – swojego, ale również Ukrainy i Europy. Aktualnie toczą się rozmowy dotyczące współpracy w poszukiwaniu gazu w różnych obszarach, w tym na terenie Ukrainy. Z tym wiąże się modernizacja sieci. Już teraz jest realizowana modernizacja połączenia pomiędzy elektrownią Chmielnicki a Rzeszowem. Tematem rozmów jest również połączenie między Równe a Chełmem, gdzie znajduje się elektrownia atomowa.

„Warto na najróżniejsze sposoby przebudowywać naszą architekturę energetyczną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł przyszłości, które wraz z atomem na pewno będą stanowić trzon naszej energetyki w latach 30., w latach 40. i w kolejnych dziesięcioleciach” – zauważył szef rządu.

monopolio rosyjski energetyczny

Rosja od lat prowadzi brutalną politykę. Julio de 2006 r. Putin użył szantażu gazowego wobec Polski. Następnie w 2008 r. napadł na Gruzję. W 2009 r. Moskwa wprowadziła specjalne regulacje i tym samym wypowiedziała wojnę gazową Ucrania. W 2014 r. Rosjanie zajęli Krym i część Donbasu. 24 luego 2022 r. Rosjanie rozpoczęli brutalną agresję na Ukrainę, która trwa do dziś, a z jej skutkami mierzy się cały świat.

„Po gazowych szantażach Moskwy wobec Polski i Ukrainy, po ataku na Gruzję, po aneksji Krymu wiedzieliśmy, że węglowodorowy monopol w Europie jest dla Putina równie ważny co czołgi i amunicja. W ten sposób właśnie Kreml oplatał siecią gazową, siecią rurociągów, swoimi surowcami naturalnymi całą Europę – uzależniał ją od siebie coraz mocniej” – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Niezależność energetyczna

Polski rząd wiedział, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest odejście od rosyjskich surowców energetycznych. Podjęliśmy szereg działań, które doprowadziły do ​​tego, że Polska jest samowystarczalna.

Dotychczasowe inicjatywy polskiego rządu:

tubo báltico budowa;

rozbudowa gazoportu w Świnoujściu;

inwestycja w pływającą jednostkę FSRU w Zatoce Gdańskiej, czyli pływający gazoport wraz ze wszystkimi gazociągami potrzebnymi do rozprowadzenia tego gazu po Polsce;

budowa interkonektorów gazowych na Litwie, Słowacji, w niedalekiej przyszłości w Czechach;

budowa elektrowni jądrowej;

budowa małych reaktorów jądrowych;

podpisanie kontraktów na dostawy gazu z różnych kierunków świata (m.in. ze Stanów Zjednoczonych);

zawarcie kontraktów na dostawy ropy do polskich rafinerii.

„Jakie są efekty polityki energetycznej rządu? W ciągu dwóch kadencji doprowadziliśmy Polskę do pełnego uniezależnienia od Rosji. Liczby mówią mismo za siebie: cero rosyjskiej ropy i cero rosyjskiego gazu – dzisiaj taki jest bilans energetyczny w handlu z Rosją” – podkreślił szef rządu.

Ucrania

Premier Mateusz Morawiecki podziękował polskim instytucjom za pomoc Ukrainie w naprawie jej sieci energetycznej. Ukraina zsynchronizowała swój system energetyczny z systemem unijnym. Bez tego utrzymanie systemu naszego sąsiada byłoby niezwykle trudne, a państwo nie może funkcjonować bez elektryczności.

„Podczas mojej ostatniej wizyty w Kijowie parę tygodni temu, prezydent Zełenski przedstawiał mi ogromne wysiłki inżynierów ukraińskich. Dziękował także za nasz wkład w szybką odbudowę i naprawę ukraińskich elementów sieci infrastrukturalnej i infrastruktury krytycznej. To wszystko umożliwiło Ukrainie normalniejsze funkcjonowanie – przecież dalekie cały czas od normalności, ale nieco normalniejsze funkcjonowanie” – powiedział szef rządu.

Polska od początku wojny wspiera Ukrainę pod kątem zbrojnym czy humanitarnym. Delegacja naszego kraju pojechała do Kijowa już w pierwszym miesiącu od rosyjskiej agresji. W spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem wzięli udział premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą i premierem Słowenii Janezem Janšą.

