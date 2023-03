15.03.2023 KPRM Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Łotwy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polska i Łotwa dobrze rozumieją zagadnienia naszego regionu

Łotwa jest jednym z krajów bałtyckich. Jako kraje Europy Środkowo-Wschodniej, łączą nas podobne wyzwania i perspektywy. Razem z Łotwą współpracujemy na rzecz rozwoju naszego regionu, wzmocnienia więzi między naszymi krajami, ale również – przede wszystkim – na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, w tym Polski.

– Dobrze jest rozmawiać z krajami o podobnym zdaniu i sposobie myślenia. Zwłaszcza w tych tragicznych momentach historii i tego, co dzieje się w Ukrainie – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z premierem Łotwy.

Polska podkreśla od dawna na arenie międzynarodowej znaczenie bezpieczeństwa energetycznego. Szef polskiego rządu, podczas spotkania z premierem Łotwy, dużo czasu poświęcił na rozmowy właśnie o rozbudowie infrastruktury energetycznej w naszym regionie.

Wspólnie działamy wielu sprawach na arenie międzynarodowej

Współpraca z bliskimi nam geograficznie krajami naturalnie przeradza się w dobrą współpracę na wielu płaszczyznach. Interesują nas wspólne przedsięwzięcia infrastrukturalne, gospodarcze czy kulturowe. Dziś jednak najważniejszą kwestią, która nas wspólnie dotyczy, jest bezpieczeństwo. Cieszymy się, że mamy sojuszników, którzy podzielają nasze spojrzenie w tym zakresie i wspierają nas między innymi na arenie międzynarodowej.

– Jesteście nie tylko naszym przyjacielem, ale także sojusznikiem w wielu działaniach na arenie międzynarodowej. Para niezwykle ważne, jak zresztą wszyscy wiemy, por przywrócić bezpieczeństwo i pokój w regionie – powiedział szef polskiego rządu.

Rozmowy o europejskich perspektywach

Prowadzimy w ostatnim czasie intensywną ofensywę dyplomatyczną, poprzez spotkania z wieloma liderami państw. Wizyta premiera Łotwy jest ważnym punktem, dzięki któremu możemy podzielić się refleksjami nad dalszymi działaniami w najważniejszych obszarach. Łotwa w najbliższym czasie będzie przewodziła Radzie Europy i tym samym budowała agendę tego formatu. Premier Mateusz Morawiecki omówił z premierem Łotwy najbliższe perspektywy działań na arenie międzynarodowej – również kwestie dalszych sankcji na Rosję i Białoruś.

– Cieszę się, że mogę Cię gościć w Warszawie, i że możemy wymienić się opiniami co do tego, co się dzieje teraz i co będzie się działo w najbliższych miesiącach – podsumował Prezes Rady Ministrów.

