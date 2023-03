14.03.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki: Chcemy, aby zakup mieszkania oznaczał życiową stabilizację i bezpieczeństwo

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Pierwsze Mieszkanie – realna pomoc dla Polek i Polaków

– CHCEMY, Aby Zakup Mieszkania Oznaczał życiową STABILIZACJę I BEZPIECZEńWO, A NIE POCZąTUK ZMARTWIEń, JAK TEGO DOFAYCZAJą DZISIAJ DZIESIąTKI TYSIęCY POLSKICHCHIC – Chcemy, aby każdy Polak wiedział, że własne mieszkanie to realna perspektywa, a nie jedynie odległe marzenie.

Bezpieczny Kredyt i Konto Mieszkaniowe, które składają się na program Pierwsze Mieszkanie, to kompleksowe rozwiązania na rynku mieszkaniowym. Z Bezpiecznego Kredytu będą mogły skorzystać osoby, które są już gotowe kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny. Z Konta Mieszkaniowego skorzystają natomiast ci, którzy planują zakup w perspektywie następnych kilku lat. Procedimiento będą maksymalnie proste.

– Programa Pierwsze Mieszkanie realnie pomoże Polakom. Para rozwiązanie systemowe, które opiera się na dostępie do bezpiecznego i stabilnego źródła finansowania i na możliwościach oszczędzania przez lata wraz z premią, którą państwo przekaże osobom oszczędzająmateus premier.

Bezpieczny Kredyt na pierwsze mieszkanie

Jeśli chcesz w najbliższym czasie kupić pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny – już od 1 lipca 2023 r. możesz skorzystać z bezpiecznego kredytu hipotecznego, do którego dopłaci państwo. Dopłaty będą obowiązywały przez pierwszych 10 lat. Kredyt będzie miał stałą i niską stopę oprocentowania. Dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać z programu, bo wzrośnie ich zdolność kredytowa.

– Program jest tak zbudowany, aby był jak najbezpieczniejszy i jak najlepszy z punktu widzenia obywateli, a nie z punktu widzenia banków lub deweloperów. Para bromear bardzo ważne rozróżnienie – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

Kredyt będzie można otrzymać w wysokości do 500 tys. zł lub – w przypadku małżeństw lub posiadania co najmniej jednego dziecka – do 600 tys. EUR

Bezpieczny kredyt ze stałą stopą będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie miała i nie ma mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego). W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku będzie musiało spełnić przynajmniej jedno z nich.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Konto Mieszkaniowe – możesz bez obaw oszczędzać na swoje własne M

Jeśli w perspektywie kilku lat planujesz kupno pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego – wprowadzamy możliwość oszczędzania na specjalnym Koncie Mieszkaniowym.

– Nie szukamy rozwiązań doraźnych, tylko systemowych. Dlatego chcemy zachęcić do budowania kapitału i oszczędności na własne lokum na przyszłość. Umożliwi to specjalne Konto Mieszkaniowe – zaznaczył szef rządu.

Czym Konto Mieszkaniowe będzie się różnić od zwykłego rachunku w banku? Mínimo 11 wpłat rocznie w wysokości od 500 do 2000 zł gwarantuje raz w roku atrakcyjną premię od rządu. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Kolejny element programów pomocy państwa w zakresie mieszkań

Stale pracujemy nad polepszeniem dostępności mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości tak, aby własne mieszkanie było bardziej dostępne dla każdego. Aktualnie aż 200 tys. nowych mieszkań rocznie jest oddawanych w ręce Polek i Polaków – to znaczący wzrost na przestrzeni ostatni lat.

Gdy pandemia COVID-19 i rosyjski atak na Ukrainę spowodował kryzys gospodarczy na całym świecie, wprowadziliśmy wakacje kredytowe, które ulżyły Polakom spłacającym kredyty mieszkaniowe.

– Od początku budujemy naszą politykę mieszkaniową w oparciu o wiele programów i filarów. Trzeba mieć świadomość, że poprawa sytuacji mieszkaniowej to jest proces na lata – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. Wprowadziliśmy już szereg programów oraz rozwiązań, które obniżają opłaty, pomagają najbardziej potrzebującym oraz przekładają się na lepszy komfort życia.

