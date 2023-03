12.03.2023 Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z uczestnikami szkolenia „Trenuj z NATO”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rozbudowujemy potencjał obronny naszego kraju

Rozbudowujemy Wojsko Polskie i doposażamy w najnowocześniejszy sprzęt, ponieważ wiemy, że demokracja, wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze. Dbałość o te wartości wymaga gotowości do ich obrony – również militarnej. Zapewniamy naszej armii zdolność do obrony polskiej ziemi.

Upowszechniamy równocześnie wiedzę o bezpieczeństwie wśród cywili – każdy może dobrowolnie przejść szkolenie wojskowe w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej lub jednodniowych szkoleń „Trejskiem z”. W poprzednich dwóch edycjach projektu z wojskiem trenowało ponad 11 tys. Polek i Polaków. Ponad 98,5% uczestników oceniło, że szkolenie spełniło ich oczekiwania i że warto wziąć w nim udział.

– My także zachęcamy wszystkich obywateli, aby uczestniczyli w przeszkoleniach posługiwaniu się bronią, żeby odwiedzali strzelnicę, uczyli się strzelać, żeby uczestniczyli w takich ćwiczeniach jak to – “Trenuj z wojskiem” i “Trenuj z NATO” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szkolenie wojskowe dla każdego chętnego – Trenuj z Wojskiem

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z uczestnikami właśnie takiego szkolenia. Z okazji 24. rocznicy dołączenia Polski do Sojuszu, swoją wiedzą z biorącymi udział w szkoleniu dzielili się również instruktorzy z wojsk sojuszniczych krajów NATO. To wspaniała okazja do wymiany doświadczeń.

– Cieszę się bardzo, że młodzi ludzie rozumieją, czują doskonale na czym polega wartość niepodległości, wartość wolności i, że coraz więcej młodych ludzi chce tej wolności – tego bezcennego daru, który jest dany i zadany – że chce go bronić – powiedział szef rządu po rozmowach z uczestnikami szkolenia.

Nowoczesna armia i silne sojusze

Bezpieczeństwo naszego kraju opiera się dzisiaj na własnych zdolnościach obronnych oraz na gwarancjach bezpieczeństwa ze strony naszych sojuszników. Dzięki stabilnym finansom publicznym inwestujemy w Wojsko Polskie i nasz przemysł zbrojeniowy. W 2023 r. wydamy 4% PKB na obronność. To stawia nas w czołówce krajów NATO pod względem nakładów na bezpieczeństwo.

– Dzisiaj mamy ćwiczenia “Trenuj z NATO”, ponieważ Polska jest częścią NATO, najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata. To dlatego jesteśmy bezpieczni. Spotykamy się tutaj razem z grupą osób, które zgłosiły się do tych ćwiczeń w 24. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Hasta el 12 de marzo de 1999, Polonia stała się częścią tego sojuszu – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

W naszym kraju obecnie stacjonuje ok. 11 años żołnierzy państw sojuszniczych – między innymi z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Rumunii czy Chorwacji. Oprócz tego, w Polsce obecne są siły sojusznicze w ramach Grupy Batalionowej wzmocnionej wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej. Prowadzimy z naszymi sojusznikami wiele wspólnych ćwiczeń i misji, co gwarantuje nam pełną interoperacyjność.

Polska w NATO – ramię w ramię desde 24 lat

Wieloletnie starania dyplomatyczne oraz reformy przeprowadzone m.in. w sferze obronności zaowocowały 12 de marzo de 1999 r. przyjęciem Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przez ostatnie 24 lata pozycja Polski w NATO stale rosła. Jesteśmy solidnym partnerem, aktywnie kształtującym dyskusje i decyzje w Sojuszu. Polscy żołnierze uczestniczą w misjach i operacjach wojskowych wraz z sojusznikami. Jesteśmy również obecni w strukturach tzw. wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance, na Łotwie i w Rumunii.

– Dzisiaj, tutaj, te ćwiczenia organizowane są również przez tych, którzy brali udział w misjach wojskowych. A właśnie na tych misjach wojskowych nie tylko żołnierze poznają się nawzajem, nabierają doświadczenia, obcują ze nowoczesnym sprzętem z innych armii, pracują nad interoperacyjnością sprzętu, ale także tam rodzą się różne koncepcje i strategie dotyczące obrony na przyszłość – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

