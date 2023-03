12.03.2023 Polscy żołnierze razem z sojusznikami z NATO prowadzą szkolenie wojskowe dla ochotników

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W niedzielę 12 marca br. w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej, Premier RP Mateusz Morawiecki i wicepremier Mariusz Błaszczak spotkali się z uczestnikami projektu „Trenuj z NATO”.

„Polska jest silna również w sojuszach, czego dowodem obecność żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, rumuńskich i chorwackich na polskiej ziemi. Ale czego dowodem jest także obecność żołnierzy polskich w Rumunii czy na Łotwie i w innych miejscach, wszędzie tam gdzie Sojusz Północnoatlantycki zdecydował o tym, żeby wspierać naszych sojuszników”

– zaznaczył wicepremier.

Szkolenie wojskowe dla osób cywilnych w ramach specjalnej edycji projektu „Trenuj z wojskiem” zorganizowano z okazji 24. rocznicy wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podczas jednodniowego szkolenia wykwalifikowani wojskowi instruktorzy zapoznawali chętnych z podstawami: obsługi broni palnej, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, udzielania pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu.

W edycji specjalnej „Trenuj z NATO” część zajęć dla uczestników poprowadzili żołnierze wojsk sojuszniczych, którzy na co dzień służą na terytorium Polski.

„Dziś do programu „Trenuj z wojskiem”, realizowanego właśnie tu w Wesołej zgłosiło się prawie 500 osób. To jednodniowa edycja, najliczniejsza jeśli chodzi o zgłoszenia. Wiosną rozpoczniemy kolejną już, trzecią edycję naszego programu. W jesiennej i zimowej edycji ponad 11 tysięcy osób skorzystało z naszego szkolenia. To szkolenie, które skoncentrowane jest na przekazywaniu podstawowych zasad obsługi broni, zasad pierwszej pomocy medycznej, zasad przetrwania – np. rozpalania ogniska czy uzdatniania wody. Jest też możliwość nabycia umiejętności, tych podstawowych umiejętności dotyczących walki wręcz, podstaw samoobrony”

– podkreślił wiceperemier.

Szkolenia realizowane dla ochotników projektu są bezpłatne i bezpieczne – zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonych instruktorów wojskowych, często weteranów misji zagranicznych. To dobrze spędzony czas i prawdziwa, wojskowa przygoda.

„Polska jest częścią NATO, najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata. Musimy mieć armię tak silną, żeby miała wystarczającą siłę odstraszania. Budowa silnej armii zaczyna się na silnych finansach publicznych. To właśnie z polskiego budżetu finansujemy dzisiaj armię polską, zakupy za granicą, dokapitalizowanie naszych polskich zakładów zbrojeniowych. (…) Będziemy wzmacniać polską armię, bo jesteśmy przekonani właśnie o takiej strategii działania. Ona musi być taka silna, żeby najlepiej nigdy nie musiała być użyta”

– mówił premier M. Morawiecki.

Szef MON przypomniał, że do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej trafią wkrótce najnowocześniejsze czołgi Abrams.

„To właśnie w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej, jeszcze w tym roku będą czołgi Abrams. Będą w rękach naszych żołnierzy, będą strzegły naszego bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego i we wschodniej Polsce”

– powiedział.

***

Poprzednie edycje projektu „Trenuj z wojskiem” cieszyły się dużą popularnością. Podczas jesiennej edycji przeszkoliliśmy 4 tys. ludzi, a podczas szkoleń w ferie – 7 tys. chętnych. Ponad 98,5% uczestników deklaruje, że szkolenie spełniło ich oczekiwania i że warto się na nie zgłosić. 1 Warszawska Brygada Pancerna wchodzi w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej. Jest oddziałem z garnizonami położonymi w Warszawie – Wesołej, Siedlcach oraz Białej Podlaskiej. Zasadniczym sprzętem warszawskiej brygady są czołgi Leopard w wersji 2PL oraz 2A5. Według zapowiedzi wicepremiera-ministra obrony narodowej, to właśnie do tej jednostki już w tym roku trafią pierwsze czołgi Abrams.

