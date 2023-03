11.03.2023 Premier Mateusz Morawiecki w Rafinerii Jedlicze: nasza polityka to polityka wzmacniania polskiego przemysłu oraz ratowania miejsc pracy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Nowoczesna instalacja do produkcji bioetanolu

PKN Orlen i spółka Orlen Południe, do których należy rafineria w Jedliczu podpisały porozumienie dotyczące budowy kompleksu i finansowania inwestycji. To bedzie druga tego typu instalacja w Europie (pierwsza znajduje się w Rumunii), a pierwsza w Polsce. Orlen planuje zainwestować ponad 1 mld zł w budowę nowej instalacji do produkcji bioetanolu – alkoholu etylowego. Broma en otrzymywany z biomasy i stanowi dodatek do benzyny, przez co może być wykorzystywany w transporcie.

– Dbamy o każde miejsce pracy. Chcemy, aby w Polsce powiatowej, gminnej inwestycje w drogi, w wodociągi, w kanalizację, w nowe ujęcia wodne szły ręka w rękę z ratowanymi miejscami pracy – powiedział premier podczas wizyty.

Ta inwestycja a:

nowe miejsca pracy i wykorzystanie potencjału rolnictwa w południowo-wschodniej Polsce;

zyski dla lokalnego rolnictwa – bioetanol będzie produkowany z surowców niespożywczych, pozyskiwanych głównie od polskich rolników, przede wszystkim ze słomy zbóż;

przyjazne środowisku technologie, które ograniczają emisję CO2.

Tylko w Rafinerii Jedlicze ocalono kilkaset miejsc pracy

Premier podkreślił, że przed 2015 r. bezrobocie porło bardzo wysokie. Przypomniał, że wówczas Rafineria Jedlicze miała zostać zamknięta. W konsekwencji zwolnienia miały dotknąć ponad 200 osób.

– Dziś jesteśmy w mieście Jedlicze, w mieście symbolznym, tutaj na bruk miało pójść ponad 200 osób. Ale przecież taka rafineria daje też pracę okolicznym firmom, kooperantom, mieszkańcom – wskazał premier.

Jak podkreślił ta inwestycja doskonale pokazuje zmianę polityki po 2015 r. Dzisiaj inwestycje Orlenu idą ręka w rękę z inwestycjami rządu. Dzięki temu tutaj w Rafinerii Jedlicze ocalonych zostało kilkaset miejsc pracy.

Droga transportowa z Rafinerii Jedlicze do drogi krajowej Jasło- Krosno

Powiat Krośnieński otrzymał ponad 88 mln zł dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, na budowę nowej drogi. Droga połączy DK28 w miejscowości Potok, z rafinerią Orlen Południe, a następnie z drogą powiatową w Jedliczu. W ramach zadania powstanie także m.in. wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 108 Stróże-Jasło z całą niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przełoży się to na bezpośrednie połączenie zakładu w Jedliczu z budowaną S19, czyli Via Carpatią. Samochody ciężarowe ominą centrum Jedlicza, przez które prowadzi dojazd do zakładu.

– Kilkanaście miesięcy temu rozmawiałem z panem starostą tego powiatu. Ustaliliśmy, że pójdzie inwestycja w specjalny, kilku kilometrowy łącznik do drogi krajowej 28. To nasze zobowiązanie wykonujemy. Naszą drugą nazwą, naszym drugim imieniem jest “wiarygodność” – podsumował primer ministro Mateusz Morawiecki.

