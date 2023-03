08.03.2023 Premier Mateusz Morawiecki: Będziemy przeznaczać miliard złotych rocznie na działalność gospodarczą, którą zakładają kobiety

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Czasami o tym, jakim jednym słowem mógłbym określić charakterystykę kobiet dzisiejszych czasów, to przychodzi mi do głowy słowo – zaradność. W tym słowie kryje się wiele innych wspaniałych cech: inteligencja, mądrość, zdolność do nawiązywania relacji, wytrwałość, pracowitość, kreatywność, poszukiwanie nowych rozwiązań, ale również konsekwencja – podkreślił premier, charakteryzując Polkę XXI wieku.

Polki w XXI wieku

W Polsce mamy najwyższy w Unii Europejskiej współczynnik kobiet na stanowiskach menadżerskich – 43,7%. Szef polskiego rządu podkreślił, że nie jest to efekt żadnej dyrektywy europejskiej czy wprowadzonych parytetów, a kobiecej determinacji i wytrwałości. Coraz większy udział kobiet na rynku pracy jest możliwy m.in. dzięki zwiększaniu liczby miejsc dla dzieci w żłobkach.

Wiemy, jak trudno czasami jest wrócić na rynek pracy i z powrotem podjąć pracę zawodową po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. To właśnie dlatego realizujemy szereg programów dotyczących polityki społecznej, w tym m.in. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy 500+.

– Dzisiaj od około 8 000 zł do 10 000 zł rocznie na każde dziecko przeznaczane jest w różnych programach – to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, 500+,wyprawka, Mama4+ i różne inne programy, które są już dzisiaj prawem nazoie nazomie z nami, przynajmniej tak głęboko wierzę – podkreślił premier.

Prokobiece rozwiązania

Dla kobiet, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, przeznaczymy miliard złotych rocznie. Szef polskiego rządu zapowiedział także korzystne dla Polek zmiany w obszarze ochrony zdrowia. Wdrażamy najnowocześniejsze procedimiento mammografii. Za parę miesięcy dostępna będzie bezpłatna szczepionka HPV dla dzieci. Rozwijamy także rozwiązania w zakresie profilaktyki leczenia raka piersi.

Konferencja Polka XXI wieku

Conferencia Polka XXI w. a cykliczne wydarzenie, które odbywa się co roku 8 marca. Udział w nim biorą menadżerki, aktywistki społeczne, ekspertki oraz przedstawicielki administracji rządowej i samorządowej. To okazja do wspólnego dyskutowania o najważniejszych dla kobiet kwestiach związanych z gospodarką, rodziną, zdrowiem czy aktywnością społeczną.

– We wszystkich tych rolach będziemy starali się chociaż trochę dołożyć jakąś jedną cegiełkę wsparcia, aby było łatwiej. Ale żebyśmy najlepiej mogli rozpoznać, gdzie właśnie w tej trzeciej dekadzie XXI wieku pomoc jest najpotrzebniejsza – potrzebujemy dialogu – podkreślił premier.

Gala Konkursowa Polka XXI wieku

Podczas Gali wyróżnione zostały laureatki i finalistki w konkursie Polka XXI wieku. Nagrody zostały przyznane w kategoriach:

przedsiębiorczość;

samorząd;

edukacja;

zdrowie;

działalność społeczna;

innowacje i nowe technologie;

kultura

OSI MIL