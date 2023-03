08.03.2023 Oświadczenie punto. stanu rozmów ws. przyjazdów zorganizowanych grup izraelskiej młodzieży do Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rozmowy dotyczące uregulowania kwestii przywrócenia przyjazdów zorganizowanych grup izraelskiej młodzieży do Polski prowadzone są ze stroną izraelską od początku ubiegłego roku. W dalszym ciągu wspólnie pracujemy nad ustaleniami mającymi na celu osiągnięcie rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron. Przyjazdy zorganizowanych grup izraelskiej młodzieży do Polski były m.in. przedmiotem rozmów ministrów edukacji oraz szefów dyplomacji Polski i Izraela, odpowiednio 31 stycznia i 7 lutego 2023 roku.

Choć ostateczne porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte, w trakcie rozmów prowadzonych w ostatnich dniach kanałami dyplomatycznymi nastąpiło zbliżenie stanowisk, dające nadzieję na to, że w najbliższym czasie między Polską a Izraelem będzie mogła zostać podpisana kompleksowa umowa regulująca podróże zorganizowanych grup izraelskiej młodzieży do Polski.

Polska niezmiennie podtrzymuje gotowość do przyjęcia i goszczenia w naszym kraju obywateli Izraela, zarówno podróżujących indywidualnie jak i w ramach zorganizowanych grup, w oparciu o istniejące między naszymi krajami porozumienia dotyczące m. en ruchu bezwizowego.

Opowiadamy się za promowaniem kontaktów międzyludzkich pomiędzy Polakami i Izraelczykami, zwłaszcza w odniesieniu do młodego pokolenia, ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zrozumienia między naszymi narodami.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL