08.03.2023 Dotychczasowa skala i tempo wsparcia militarnego dla Ukrainy powinny być utrzymane

W środę 8 marca br. w Sztokholmie Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej uczestniczył w nieformalnym posiedzeniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Spotkaniu przewodniczył Wysoki Przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa, J. Borrell.

Głównym tematem posiedzenia była rosyjska agresja na Ukrainę i wsparcie dla Kijowa. W sesji wziął udział minister obrony Ukrainy O. Reznikow. Ministrowie omówili także zaangażowanie państw w działania Unijnej Misji Wojskowego wsparcia dla Ukrainy (EUMAM Ukraine) oraz estońską inicjatywę wspólnego zakupu przez państwa UE amunicji kal. 155 mm dla Ukrainy.

„Zakończyły się obrady i spotkanie ministrów obrony państw Unii Europejskiej, w ramach których odbyły się dwie sesje. Pierwsza była poświęcona wsparciu dla Ukrainy. W tej sesji wziął udział minister Reznikow. Ustaliliśmy, że skala i szybkość tego wsparcia militarnego powinna być utrzymana. Podczas tej sesji rozmawialiśmy także na temat naszej solidarności, jeśli chodzi o refundacje donacji, które państwa UE przekazują na Ukrainę. To jest niezwykle ważne, żeby skala tej refundacji była ściśle ustalona. To zachęca państwa Unii Europejskiej do dokonywania donacji na rzecz Ukrainy”

– zaznaczył po spotkaniu wicepremier.

Dowódca misji EUMAM, polski generał dyw. Piotr Trytek, przedstawił informację na temat bieżącego działania misji, która zapewnia m.in. szkolenie ukraińskich żołnierzy w Polsce.

„Rozmawialiśmy na temat misji szkoleniowej, która obydwa się w Polsce. Na jej czele stoi dowódca 11 Dywizji Pancernej, generał Trytek. W swoim wystąpieniu przedstawił informacje na temat skali i zakresu tych działań. Podziękowałem za zaangażowanie zarówno żołnierzy Wojska Polskiego, jak również oficerów z 12 innych państw, którzy szkolą ukraińskich żołnierzy z wykorzystywania i posługiwania się czołgami Leopard”

– poinformował szef MON.

Szef MON wziął również udział w sesji z udziałem sekretarza generalnego NATO J. Stoltenberga i zastępcy sekretarza generalnego ONZ ds. operacji pokojowych J.-P. Lacroix.

„Druga sesja dotyczyła zagrożeń o wymiarze globalnym. Są one związane z aktywnością Rosji. Ja postawiłem tezę, że w sytuacji, w której doszłoby do nierozstrzygnięcia konfliktu poprzez zwycięstwo Ukrainy będziemy mieli do czynienia z zamrożeniem konfliktu. A więc z groźbą ponownego ataku Rosji na Ukrainę, czy też na inne państwa. To będzie też będzie negatywnie wpływało na agresywną postawę Rosji w innych częściach świata. Założenie postawiłem takie, że należy wspierać Ukrainę, żeby doprowadzić do jej zwycięstwa, w przeciwnym razie tylko Rosja będzie zachęcona do tego, żeby uderzyć ponownie”

– powiedział wicepremier M. Błaszczak.

W przededniu posiedzenia ministrów obrony państw UE wicepremier M. Błaszczak spotkał się z ministrem obrony Niemiec B. Pistoriusem. Tematem rozmów była dostępność części zamiennych do czołgów Leopard, które przekazywane są przez koalicję państw na Ukrainę.

„Produkcja części zmiennych do tego typu czołgów, a więc czołgów Leopard 2A4 została wstrzymana 20 lat temu. Chodzi zatem o przywrócenie tej produkcji. Prowadzimy dialog ze stroną niemiecką i przemysłem niemieckim. To niezwykle ważne w sytuacji, w której chcemy stworzyć hub, którym czołgi Leopard przekazane Ukrainie będą serwisowane i naprawiane. Ten hub powstanie w polskich zakładach w Gliwicach, w Bumarze. Żeby ten hub mógł pracować, potrzebne są części zamienne. Jesteśmy w kontakcie i prowadzimy dialog. Mam nadzieję, że ten proces zakończy się sukcesem”

– zaznaczył po dzisiejszym posiedzeniu wicepremier M. Błaszczak.

