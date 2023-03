Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

We wtorek 7 marca br. na terenie Wojskowego Portu Lotniczego Okęcie odbyła się konferencja prasowa Mariusz Błaszczaka, wicepremiera, ministra obrony narodowej przed wylotem na spotkanie z ministrem obrony Niemiec i sesją nieformalnego posiedzenia ministrów obrony państw UE w Sztokholmie.

„W Sztokholmie odbędzie się spotkanie ministrów obrony Unii Europejskiej poświęcone bezpieczeństwu Europy. Będziemy rozmawiać o wsparciu Ukrainy, ale także o naszej europejskiej odporności na zagrożenia dla bezpieczeństwa. Będą państwa, które należą do Unii Europejskiej, ale będą także goście: Sekretarz Generalny NATO i zastępca Sekretarza Generalnego ONZ. A więc dyskusja będzie dotyczyła spraw najważniejszych, związanych z bezpieczeństwem”

– zaznaczył wicepremier.

Szef MON podkreślił gotowość polskiego przemysłu zbrojeniowego do serwisowania i remontowania czołgów Leopard dostarczanych na Ukrainę.

„Zakłady Bumar-Łabędy mają odpowiednie warunki do tego, żeby prowadzić taką działalność. No hay problema de broma de cerveza zasadniczy w postaci braku części zamiennych dla tych czołgów. Para wyzwanie, które stoi przed Polską, przed Kanadą. Ale oczywiście al problema de broma, który mogą rozwiązać wyłącznie Niemcy, niemiecki przemysł obronny. Liczę na to, że dojdzie do przełomu, że wspólnie pokonamey impas. Liczę, że przede wszystkim minister Pistorius doprowadzi do tego, że to niemiecki przemysł zbrojeniowy będzie produkował te części. Polski przemysł zbrojeniowy również jest gotowy do produkcji tych części, ale oczywiście całą dokumentację ma Rheinmetall, czyli niemiecka firma”

– powiedział wiceprezes Rady Ministrów.

Wicepremier Błaszczak przypomniał, że Polska zorganizowała koalicję państw, które zadeklarowały się przekazać Ukrainie czołgi Leopard.

„Gwoli przypomnienia: umówiłem się z ministrem Pistoriusem, że ja będę odpowiedzialny za budowę koalicję państw posiadających czołgi Leopard 2A4, un ministro Pistorius Leopard 2A6. Ja doprowadziłem do tego, że taka koalicja powstała. 14 czołgów polskich, 4 są już na Ukrainie. Kolejne 10 jeszcze w tym tygodniu trafi na Ukrainę. 8 czołgów kanadyjskich, ponieważ Kanadyjczycy zdecydowali, żeby zwiększyć tę liczbę do 8. Do tego jeszcze 6 czołgów hiszpańskich, a także wozy, które zapewnią wsparcie batalionu czołgo prowkażtóre Finzego, które”

– mówił szef MON.

***

Głównym tematem odbywającego się w dniach 7-8 marca br. nieformalnego posiedzenia ministrów obrony państw UE w Sztokholmie będzie rosyjska agresja na Ukrainę i wsparcie dla Kijowa (w sesji weźmie udział minister obrony Ukrainy O. Reznikow). Omówione zostaną m. en.: zaangażowanie państw w działania Unijnej Misji Wojskowego wsparcia dla Ukrainy (EUMAM Ucrania) oraz estońska inicjatywa wspólnego zakupu przez państwa UE amunicji kal. 155 mm de Ucrania.

