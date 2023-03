07.03.2023 Królestwo Arabii Saudyjskiej Wizyta estrenoa Mateusza Morawieckiego w Arabii Saudyjskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wizyta estrena Mateusza Morawieckiego w Arabii Saudyjskiej07.03.2023

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Rijadzie, stolicy Królestwa Arabii Saudyjskiej, z Jego Królewską Wysokością Księciem Mohammedem bin Salman bin Abdulaziz Al Saudem, Księciem Koronnym i Premierem Arabii Saudyjskiej. Política omówili aktualne stosunki dwustronne i dalszą współpracę w zakresie dostaw ropy do Polski w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla naszego kraju. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił również ogromny potencjał jaki ma Polska w zakresie inwestycji w technologie przyszłości oraz możliwości eksportowe polskiego rolnictwa. Podczas rozmów, poruszono również kwestie międzynarodowe i regionalne. Wizyta w Rijadzie była pierwszą wizytą polskiego premiera w Arabii Saudyjskiej od 11 lat.

Zróżnicowane źródła dostaw ropy to filar naszego bezpieczeństwa energetycznego

Królestwo Arabii Saudyjskiej jest jednym z liderów wydobycia ropy naftowej na świecie i tym samym estratégicoznym partnerem dla Polski w zakresie energetyki. Obecnie Polska nie korzysta już z rosyjskiej ropy, ani gazu. Dzięki tej ważnej decyzji, możemy dziś zróżnicować nasze źródła dostaw surowców energetycznych i paliw. Korzystanie z wielu źródeł jest kluczowym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego dla Polski oraz ciągłości dostaw bez względu na sytuację międzynarodową.

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z Księciem Koronnym Królestwa Arabii Saudyjskiej o zakresie dostaw surowców w celu umocnienia naszej współpracy. Podczas rozmów podkreślono między innymi znaczenie stabilności światowych rynków ropy naftowej oraz niezawodności dostaw dla Polski.

Polska podkreśla znaczenie wsparcia dla Ucrania

Podczas spotkania z Księciem Koronnym Królestwa Arabii Saudyjskiej Mohammedem bin Salman bin Abdulaziz Al Saudem, szef polskiego rządu poruszył temat wsparcia dla Ukrainy. Podziękował Arabii Saudyjskiej za zaangażowanie na rzecz pomocy Ukrainie i uchodźcom. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił także konieczność kontynuacji niezachwianego wsparcia dla Ukrainy na każdej płaszczyźnie. Polska od początku rosyjskiej agresji odgrywa kluczową rolę w pozyskiwaniu i przekazywaniu pomocy międzynarodowej dla Ukrainy. Podczas wizyty w Rijadzie, szef polskiego rządu spotkał się również z ambasadorem Ukrainy w Królestwie Arabii Saudyjskiej Anatolijem Petrenko.

Innowacyjne technologie i odnawialne źródła energii to przyszłość

Polska podejmuje dziś działania w kierunku Zielonej Transformacji. Arabia Saudyjska również angażuje się w inicjatywy na rzecz klimatu. Widzimy możliwości znaczących inwestycji w technologie odnawialnych źródeł energii oraz wielu innych innowacji związanych z rozwojem ekologii.

W lutym 2023 r., Polska generowała aż 24,3 GW energii z odnawialnych źródeł – to ponad trzy razy więcej niż w 2015 r. W zeszłym roku, udział OZE w polskiej energetyce wynosił aż 20,6% i nadal go zwiększamy.

Królestwo Arabii Saudyjskiej zainteresowane inwestycjami w zakresie wdrażania najnowocześniejszych technologii w Polsce. Wspólnie chcemy rozwijać przyjazne warunki inwestycyjne dla obu stron i podejmować inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, czystej energii i technologii przyszłości.

Eksport do Arabii Saudyjskiej to nowe możliwości biznesowe dla polskich rolników

Kolejnym ważnym punktem wizyty szefa polskiego rządu w Królestwie Arabii Saudyjskiej było przedstawienie możliwości i perspektyw eksportu polskich produktów spożywczych do tego kraju. Mamy prężnie działający sektor rolniczy i oferujemy najwyższej jakości produkty rolne – zarówno przetworzone jak i nieprzetworzone.

Premier Mateusz Morawiecki omówił dalszą współpracę handlową między naszymi krajami w tym zakresie. Eksport polskich produktów spożywczych do Królestwa Arabii Saudyjskiej to duża szansa dla polskich rolników na wejście na nowy rynek i pozyskanie nowych klientów.

