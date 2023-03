06.03.2023 Wojskowe Targi Służby i Pracy – sprawdź, co da ci wojsko

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Chcemy pokazać, że Wojsko Polskie to atrakcyjne, nowoczesne miejsce pracy, gdzie potrzebni są ludzie o różnych specjalnościach i zainteresowaniach. Gwarantujemy im przy tym rozwój osobisty poprzez szkolenia i kursy, możliwość awansu oraz brak rutyny – podkreśla Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej.

W czasie Targów od godz. 9.00 do 18.00 będzie można sprawdzić możliwości rozwoju zawodowego w Siłach Zbrojnych RP, od dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej po służbę zawodową. Każdy będzie mógł porozmawiać osobiście z rekruterem, studentami uczelni wojskowych i żołnierzami różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP. Dowiedzieć się jak zostać żołnierzem, jakie są warunki służby, wynagrodzenia i profity. Zainteresowani pracą na stanowiskach cywilnych w resorcie obrony narodowej będą mogli poznać ofertę jednostek i instytucji wojskowych.

Różne ścieżki do służby wojskowej – Ty decydujesz

Podczas Targów w punktach rekrutacyjnych żołnierze WCR odpowiedzą na Twoje pytania i wątpliwości, na życzenie przedstawią spersonalizowaną ścieżkę kariery opartą o Twoje dotychczasowe wykształcenie, doświadczenie zawodowe i oczekiwania wynikające z Twoich indywidualnych zainteresowań. Na miejscu będzie można złożyć wniosek o wstąpienie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej lub do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na celowniku Olsztyn – bezpłatna strzelnica i paintball, pokazy, grochówka

W czasie Wojskowych Targów Służby i Pracy w kompleksie koszarowym przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie między godz. 9.00 a 18.00 będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy m.in. koreańską armatohaubicę K9 Thunder, czołg K2, przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD, wyrzutnię rakietową WR-40 LANGUSTA, armatohaubicę samobieżną KRAB, czołg Leopard 2A5, kołowy transporter opancerzony ROSOMAK, wielozadaniowy śmigłowiec Black Hawk, pokazy wyszkolenia żołnierzy, sztuk walki, pokaz pierwszej pomocy i medycy pola walki, musztrę i występ orkiestry wojskowej z Giżycka. Swój profesjonalizm zaprezentują żołnierze Wojsk Specjalnych, Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Wojskowej Służby Zdrowia, Żandarmerii Wojskowej i Wojsk Obrony Cyber. Możliwości studiowania na uczelniach wojskowych zaprezentują podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych i Akademii Sztuki Wojennej. 17 marca w południe rozpocznie się uroczysta przysięga wojskowa kilkuset żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej. Przez cały dzień czynna będzie bezpłatna strzelnica i baza paintball. Będzie można spróbować swoich sił na trenażerze skoków spadochronowych. Na stoisku medycznym chętni zrobią podstawowe badania diagnostyczne. Nie zabraknie prawdziwego kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka. Wojskowi kucharze będą ją podawać z pieczonym na miejscu żołnierskim chlebem.

Gwiazdy w mundurach – mistrzowie sportu i wojskowego rapu

W czasie Wojskowych Targów Służby i Pracy w Olsztynie nie zabraknie także służących w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym znanych z pierwszych stron gazet medalistów igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata. Poradzą jak zdać wojskowy egzamin z WF. Będzie można zrobić sobie z nimi zdjęcie, wziąć autograf, porozmawiać na temat dobrej formy fizycznej. 17 i 18 marca o godz. 15.00 en wspólnym koncercie wystąpią żołnierze raperzy: Vito WS- st. tamaño Especificaciones. Witold Ostynowicz, kpr. Jarosław Kozłowski (UnikatOs) z 18SBOT, kpr. Aron Szostak (Szosto) en 5MBOT, st. kpr. Tomasz Dubaj (DeBeJot) en 18SBOT, sierż. pcor. Jan Zalewski z Wojskowej Akademii Technicznej.

Strategicznie o… rekrutacji – debate ACKS

Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej dzia? Dyskusja dotyczyć będzie różnych aspektów promowania nowych form służby wojskowej wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny oraz doświadczeń i wyzwań związanych ze wzrostem flizzebności liczebności polskiej armii oraz sytuchoacjdąnie. Debata ACKS rozpocznie się 17 marca o godz. 12.30.

Wojskowe oferty w każdym województwie

W Wojskowych Targach Służby i Pracy będzie można uczestniczyć w każdym województwie. Wojskowa przysięga, żołnierskie atrakcje i grochówka czekają nie tylko w Olsztynie. W tym samym czasie w całej Polsce każdy może skorzystać z oferty, jaką przygotowało Wojsko Polskie oraz zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. Oprócz Olsztyna, Wojskowe Targi Służby i Pracy 17 i 18 marca odbędą się w 15 miejscowościach:

OŁAWA w województwie dolnośląskim; Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy, ul.3 Maja 18e

MOGILNO w województwie kujawsko-pomorskim; Hala viudaiskowo-sportowa Mogilno Sport Sp. zoo, ul. Grobla 1b

CHEŁM w województwie lubelskim; MOSIR, ul. Graniczna 2a.

MIĘDZYRZECZ w województwie lubuskim; Hala Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, Osiedle Kasztelańskie 8b

SKIERNIEWICE w województwie łódzkim; Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego, ul. Batorego 64c

LIMANOWA w województwie małopolskim; Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Chequia 4

RADOM w województwie mazowieckim; Szkoły ZDZ im. 72 págs., ul. Saska 4/6

BRZEG w województwie opolskim; Muzeum Piastów Śląskich, Plac Zamkowy 1

BOGUCHWAŁA w województwie podkarpackim; MCK, Plaza Rynek 2.

WYSOKIE MAZOWIECKIE w województwie podlaskim; Urząd Miejski, ul. ludova 19

KARTUZY w województwie pomorskim; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Osiedle Wybickiego 33

MYSŁOWICE w województwie śląskim; Centralne Muzeum Pożarnictwa ul. Estadio 7a

PIŃCZÓW w województwie świętokrzyskim; Hala viudaiskowo-sportowa ul. Republiki Pinczowskiej 42

KONIN w województwie wielkopolskim; Zespół Szkół im. M. Kopernika, Aleje 1 Maja 22

GRYFINO w województwie zachodniopomorskim; Hala viudaiskowo-sportowa przy I LO, ul. Parkowa 1a

Bliższych informacji na temat Wojskowych Targów Służby i Pracy udziela rzecznik prasowy CWCR ppłk Justyna Balik (tel. 571 221 001; correo electrónico: jbalik@mon.gov.pl).

OSI MIL