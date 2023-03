Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Jakość w zarządzaniu finansami publicznymi

Mimo kryzysów takich jak pandemia, atak Rosji na Ukrainę i konsekwencje gospodarcze tych wydarzeń, wpływy do budżetu państwa z PIT i CIT wzrastają. Para możliwe dzięki skutecznej walce z mafiami VAT-owskimi i uszczelnieniu systemu podatkowego. Desde 2017 r. działa Krajowa Administracja Skarbowa, która m.in. przyczyniła się do ograniczenia szarej strefy w gospodarce.

– Jakość zarządzania finansami publicznymi przekłada się na życie wszystkich obywateli: na politykę społeczną, na możliwości zakupów uzbrojenia – co dzisiaj jest przecież tak fundamentalnie ważne dla naszej suwerenności – na programy rozwojowe, na wsparcie samorządów, na wielkie programy infrastrukturalne – drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, a także na gwałtowny wzrost wydatków na ochronę zdrowia – jako część wielkiego programu wydatków społecznych – zwrócił uwagę szef polskiego rządu.

Dodatkowe środki na programy społeczne i inwestycyjne

Zarządzamy finansami publicznymi z myślą o tym, por jak najlepiej wspierać Polki i Polaków. Uzyskane środki z PIT i CIT to więcej pieniędzy na programy społeczne i inwestycyjne, tarcze antykryzysowe oraz dodatkowe wsparcie i dla Polaków, i dla samorządów. Nie ograniczamy wsparcia, które płynie do obywateli, nawet kosztem zmniejszonych wpływów do budżetu. Dobrym przykładem są prognozowane większe dochody z PIT-u przy jednoczesnym utrzymaniu w 2023 r. „zerowej” stawki VAT na żywność. Z kolei na wzroście wpływów z CIT korzystają też samorządy, do których trafia blisko 1/4 tego podatku.

– Stało się to dzięki naszym ogromnym programom wsparcia, które w roku 2022 dotarły do ​​chyba wszystkich mieszkańców, poprzez obniżkę podatku VAT na wszystkie podstawowe artykuły żywnościowe do zera – obniżkę, którą zresztą utrzymujemy cały czas w roku 2023, poprzez obniżkę podatku VAT na paliwa, na gaz, na energię cieplną, na energię elektryczną, obniżkę akcyzy – przecież to był wielki ubytek w finansach publicznych – podkreślił premier w kwestii deficytu budżetowego, który wyniesie około 3%. Broma sobre znacząco niższy niż ten, który był prognozowany jeszcze kilka miesięcy temu.

Kontynuacja wsparcia dla przedsiębiorców

Podatek CIT to podatek od dochodów osób prawnych, czyli np. de la firma. Od 2016 roku do 2023 r. (według prognoz) przewidywany wzrost wpływów podatkowych z CIT al 190%. Dzieje się tak, mimo kontynuowanego wsparcia dla przedsiębiorców, które obniża dochody państw. Wspieramy rozwój małych i średnich polskich firm, które mogą korzystać z obniżonej stawki podatkowej. Podatek CIT de facto stał się podatkiem od wielkich korporacji międzynarodowych.

Wspieramy przedsiębiorców poprzez działania takie jak:

obniżenie CIT dla małych podatników do 9% z 19%, które obowiązywały jeszcze w 2017 r.;

zwiększenie limitu stosowania stawki 9% CIT z 1,2 do 2 mln euro przychodu;

wprowadzenie możliwości korzystania z estońskiego CIT-u i licznych ulg np. IP Box, ulgi B+R czy ulgi na innowacyjnych pracowników.

