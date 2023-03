04.03.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki: samorząd i rząd to są dwa płuca tej samej władzy publicznej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: samorząd i rząd to są dwa płuca tej samej władzy publicznej04.03.2023

Sobotni Kongres Programowy Stowarzyszenia OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej poświęcony był samorządności, bezpieczeństwu, gospodarce oraz młodemu pokoleniu. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w dyskusji pt. „Okrągły stół dla samorządności”. Była to okazja do podsumowania działań, które wspierają samorządy w całej Polsce. Dzięki rządowym programom środki płyną do wszystkich gmin, miast i mniejszych miejscowości. Rządowe dofinansowania są wykorzystywane m.in. przy budowie i modernizacji przedszkoli, szkół, żłobków czy infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej.

Zaraz po naprawieniu systemu finansów publicznych, przystąpiliśmy do realizacji wielkich programów infrastrukturalnych. Zależy nam na zrównoważonym rozwoju, dlatego dodatkowe środki płyną do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Program Inwestycji Strategicznych, dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 czy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – to tylko niektóre programy, które wspierają samorządy w całym kraju.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki finansowe trafiają na inwestycje bliskie ludziom. Para przebudowa pobliskich dróg, doposażenie szpitali, budowa żłobków czy remont bibliotek. Na ten cel przeznaczyliśmy już 13,2 mld zł. Dotychczas odbyło się również pięć edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na bezzwrotne dofinansowanie inwestycji przeznaczyliśmy łącznie 63,4 mld zł. Rządowe środki są wykorzystywane m.in. przy budowie i modernizacji przedszkoli, szkół czy infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej. Dodatkowe fundusze otrzymują także duże miasta, takie jak: Warszawa, Gdańsk czy Kraków.

– Wszyscy włodarze samorządowi proszą o kontynuację tych programów, które były do ​​tej pory robione. Mówią, że to jest niebo a ziemia, w porównaniu do tego, co było wcześniej – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Rząd słucha samorządowców, którzy przekazują potrzeby bezpośrednio od obywateli. Dodatkowe rządowe środki oraz modernizacja małych ojczyzn – zmniejsza migrację mieszkańców do dużych miast. Korzystają na tym również lokalne firmy, które zatrudniają nowych pracowników. Dzięki takim rozwiązaniom wpływamy na spadek bezrobocia w całej Polsce, które wg danych Eurostatu wyniosła 2,8% w styczniu 2023 r. , a w strefie euro 6,7%. Jedynie Checo mają niższą stopę bezrobocia na poziomie 2,5%.

– Administracja ma służyć obywatelom, dlatego informacje, które zbieramy od obywateli poprzez samorządowców – trafiają do nas na poziom rządowy. Staramy się je przetwarzać i realizować dla dobra społeczności lokalnych. Jeżeli na poziomie niższym, jakieś zadanie, jakiś cel może być osiągnięty w sposób bardziej sprawny, lepszym niż na poziomie wyższym – to lepiej zostawić to zadanie na poziomie niższym, czyli na poziomie samorządu zamiast rządu – podkreślił szef polskiego rządu.

