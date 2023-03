02.03.2023 Czołgi K2 będą serwisowane, remontowane i produkowane w WZM Poznań

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

2 marca br. szef MON spotkał się z kadrą kierowniczą i pracownikami Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu.

„Umowa, którą zawarliśmy z naszym partnerem koreańskim stanowi o transferze technologii. Tu w Poznaniu odbędzie się produkcja m. in. takich ciekawych rozwiązań jak hydropneumatyczne podwozie, które jest wykorzystywane w czołgu K2. To bardzo nowoczesne rozwiązanie. Ale także i inne elementy tego czołgu będą tu w Poznaniu produkowane. Zamówiliśmy 1000 czołgów. Na tyle jest zawarta umowa z Koreą Południową. 180 spośród tych czołgów zastanie dostarczonych w ramach pierwszego procesu. One będą dostarczone bezpośrednio z Korei. Następne będą już współprodukowane, a później już produkowane tu właśnie w Poznaniu. Bardzo mocno chciałbym podkreślić naszą wysoką sprawczość, gdyż rozmowy z Koreą rozpoczęliśmy w maju ubiegłego roku, a w grudniu ubiegłego roku pierwsze egzemplarze czołgów K2 już trafiły na wyposażenie Wojska Polskiego, na wyposażenie 20 Brygady Zmechanizowanej, wchodzącej w skład 16 Dywizji Zmechanizowanej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo północno – wschodniej Polski”

– powiedział szef MON.

Koreańska spółka Hyundai Rotem Company i Polska Grupa Zbrojeniowa uzgodniły zasady współpracy przemysłowej przy produkcji, dostawach i obsłudze czołgów K2 w wersji PL. W efekcie kolejnych umów wykonawczych planowane jest pozyskanie spolonizowanych czołgów K2 BLACK PANTHER wraz z wozami towarzyszącymi opartymi o platformę tego czołgu. Czołgi oraz pojazdy towarzyszące na podwoziu gąsiennicowym będą produkowane w poznańskich Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych.

Wicepremier zaznaczył, że jeszcze w tym roku kolejne egzemplarze czołgów K2 zastaną przekazane na wyposażenie Wojska Polskiego. Szef MON podkreślił także, że w tym raku ruszy ich serwis i wszystko to, co jest potrzebne, żeby utrzymać w wysokiej sprawności czołgi, które już są na wyposażeniu Wojska Polskiego.

„Tak jak już powiedziałem, w tym roku kolejne egzemplarze, a później współprodukcja i produkcja czołgów K2 w Polsce. Oczywiście jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą wojna na Ukrainie, jakie niesie ze sobą napaść Rosji na Ukrainę. Wspieramy Ukrainę, ale dbamy także o to, żeby wzmacniać Wojsko Polskie, żeby rozwijać polski przemysł zbrojeniowy. Na wyposażeniu Wojska Polskiego musi być nowoczesna broń, i taka jest, ale ta broń musi być także przynajmniej serwisowana, przynajmniej remontowana w Polsce. Ale najlepiej byłoby jakby była produkowana w Polsce”

– zaznaczył wiceprezes Rady Ministrów.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. działają na polskim rynku zbrojeniowym od 1945 roku. Spółka jest odpowiedzialna za produkcję, modernizację, naprawy i konserwację wojskowych ciężkich pojazdów gąsienicowych. WZM jest spółką autoryzowaną do świadczenia pełnego wsparcia technicznego dla czołgów Leopard 2, znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, uwzględniając zarówno przeglądy, naprawy oraz serwisowanie, jak i produkcję pakietów modyfikacyjnych, rozwijających potencjał operacyjny sprzętu wojskowego.

>>> GALERIA – Szef MON w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu

OSI MIL