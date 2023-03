02.03.2023 Bieg kobiet – dołącz do nas

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Bieg kobiet – dołącz do nas02.03.2023

W sobotę 11 marca br. na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie odbędzie się II edycja Biegu kobiet, połączona z piknikiem wojskowym. „Dołącz do nas” to hasło tegorocznego biegu, w którym rywalizować będą nie tylko kobiety. Do udziału w biegu zapraszamy również mężczyzn, którzy chcą spróbować swoich sił oraz uczcić na sportowo Międzynarodowy Dzień Kobiet. W tym roku zachęcamy do pokonania dystansu 11 550 metrów. Skąd taka liczba? Odpowiadamy z dumą – w Wojsku Polskim służy już 11 550 żołnierzy – kobiet. Czekamy na Ciebie!

Zapraszamy do udziału w biegu wszystkich fanów sportu oraz dobrej zabawy. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji towarzyszących – piknik z pokazem sprzętu wojskowego, losowanie numerów startowych z nagrodami, spotkania z utytułowanymi sportowcami, gry i zabawy dla dzieci oraz najprawdziwszą i najsmaczniejszą grochówkę wojskową. W tym roku zachęcamy również do udziału w innych aktywnościach sportowych. Możesz sprawdzić się choćby w zapasach, boksie lub spróbować swoich sił w walce wręcz. Przewidzieliśmy też spektakularne pokazy walki w bliskim kontakcie z udziałem doskonałych sportowców, którzy na co dzień służą w Siłach Zbrojnych RP.

Na stoiskach promocyjnych przygotowanych przez jednostki i instytucje wojskowe będzie można porozmawiać m.in. o wojskowej służbie kobiet w kraju oraz poza granicami Polski. Na wszelki pytania chętnie odpowiedzą przedstawicielki Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej. W specjalnie przygotowanych punktach będzie można również zapytać o Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową.

Może i ty zostaniesz jednym z nas? Przyjdź, zapytaj, spróbuj!

Bardzo ważnym elementem biegu jest przygotowanie. Doskonale o tym wiemy, dlatego o godz. 11:45 poprowadzimy, z udziałem sportowców Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego Ministerstwa Obrony Narodowej – rozgrzewkę.

W blokach startowych stoją już st. kpr. Marcin Lewandowski – polski lekkoatleta, brązowy medalista mistrzostw świata z katarskiej Dohy na dystansie 1500 metrów, szer. Anna Adamek oraz szer. Marlena Granaszewska – reprezentantki Polski w biegach – żołnierze Wojska Polskiego. Start biegu – godz. 12:00.

11 marca to wyjątkowy dzień z Wojskiem Polskim, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

W programie sobotnich zmagań sportowych znalazły się również atrakcje przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych. Dzień kobiet na sportowo to również biegi dla dzieci na dystansach 100, 200 oraz 800 metrów z podziałem na kategorie wiekowe. Doskonała okazja do świetnej zabawy oraz zdobycia kolejnego medalu do kolekcji. Kto wie, jaki talent kryje się w twoim dziecku? Przyjdź i przekonaj się ile radości daje wspólna aktywność sportowa. Zapisz swoją pociechę do biegu.

Serdecznie zapraszamy!

Udział w biegu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Dlatego nie czekaj i zapisz się już dziś! Każdy z uczestników biegu otrzyma pakiet startowy oraz – po ukończeniu biegu – medal pamiątkowy. Rejestracja, regulamin i szczegóły dostępne na zapisyonline.pl.

>>> ZAPISY

