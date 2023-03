01.03.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki upamiętnił Żołnierzy Wyklętych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki upamiętnił Żołnierzy Wyklętych01.03.2023

Desde 2011 r. obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który przypada na 1 marca. Śp. Prezydent RP Lech Kaczyński zainicjował upamiętnienie bohaterów, którzy odegrali ważną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystościach w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, gdzie złożył kwiaty pod tablicą płk. Łukasza Cieplińskiego oraz członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Szef polskiego rządu podkreślił, że Żołnierze Wyklęci zaświadczyli swoim życiem o wielkiej wartości wolności, niepodległości, prawdy i dobra.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie przy ul. Rakowieckiej, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN). Wśród ofiar był prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński seudónimo „Pług”, „Ludwik” i jego najbliżsi współpracownicy: ppłk. Adam Lazarowicz, plk. Mieczysław Kawalec, mjr Józef Rzepka, mjr. Franciszek Blazej, mjr. Józef Batory i kpt. Karol Chmiel.

W 2011 r. z inicjatywy świętej pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

– Żołnierze Wyklęci zaświadczyli swoim życiem o wielkiej wartości wolności, niepodległości, prawdy i dobra – są dzisiaj wielkimi zwycięzcami. Poprzez świadectwo ich życia są prawdziwie nieśmiertelni –powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Pielęgnowanie prawdy i pamięci

Żołnierze Wyklęci to bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległości Polski walczyli o prawo do samostanowienia oraz urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego. Przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu, byśmy teraz mogli żyć w wolnym oraz niepodległym kraju. Nazwa “Żołnierze Wyklęci” pochodzi z początku lat 90. Byli wyklęci, ponieważ przez długie dziesięciolecia komunizmu mieli być wymazani z kart historii i zapomniani.

Premier Mateusz Morawiecki w trakcie uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie zaznaczył, jak ważne jest pielęgnowanie prawdy o wydarzeniach i bohaterach powojennej Polski. Szef polskiego rządu podziękował wszystkim tym, którzy przez trudne lata po 1989 roku nie tylko przechowywali pamięć, ale starali się odbudować prawdę o Żołnierzach Wyklętych.

– Pamiętajmy, że nie tylko nie zawsze tak było i mam tutaj na myśli nie tylko lata po II wojnie światowej, ale także lata 90 i 2000. Trzeba było pokoleń niezłomnych Polaków, którzy walczyli o pamięć o Żołnierzach Wyklętych i wszystkim bardzo serdecznie za to dziękuję – podziękował szef polskiego rządu.

