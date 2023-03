01.03.2023 Varsovia Inauguracja akcji “SpoKREWnieni służbą”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

1 marca br. w Warszawie szef MON zainaugurował kolejną edycję akcji honorowego krwiodawstwa pod hasłem „SpoKREWnieni służbą”.

„Spokrewnieni Służbą” to 6. edycja akcji z udziałem Wojska Polskiego. Datę akcji wybrano nieprzypadkowo. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto państwowe, ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelewali krew w obronie niepodległości Polski. Żołnierze oraz pracownicy polskiej armii, z ponad 160 jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP, w okresie od 1 marca do 1 września br. będą oddawać krew w regionalnych punktach krwiodawstwa oraz w specjalnie do tego przystosowanych ambulansach. Zbiórka krwi odbywać się będzie na terenie całej Polski.

Honorowe dawstwo krwi to wyraz naszej ofiarności, naszego zaangażowania i naszej służby wobec tych wszystkich, którzy naszej pomocy potrzebują. Żołnierze Wyklęci są patronami brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został nieprzypadkowo ustanowiony 1 marca. To dzień, w którym został zamordowany pułkownik Łukasz Ciepliński, komendant Wolności i Niezawisłości, 4 komendy WINu, tej ostatniej komendy niepodległej, która kierowała żołnierzami, którzy nie godzili się na komunistyczną dominację. Nasza akcja jest wyrazem hołdu, który oddajemy żołnierzom wyklętym, ale też jest wyrazem niesienia pomocy tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują

– mówił wicepremier.

Podczas inauguracji wicepremier Mariusz Błaszczak podziękował również uczestnikom wojskowej misji medycznej do Turcji, którzy udzielali pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji. Szef MON wyróżnił uczestników misji nagrodami pieniężnymi.

Miałem zaszczyt wynagrodzić tych żołnierzy, którzy przez ponad 2 tygodnie pełnili swoją służbę w Turcji, którzy nieśli pomoc ofiarom trzęsienia ziemi. Dziękuję państwu za waszą ofiarność, za wasze zaangażowanie, za służbę. Te podziękowania kieruję w imieniu swoim, jako ministra obrony narodowej, ale odebrałem też bardzo wiele sygnałów ze strony tureckiej. Wdzięczność naszych partnerów tureckich jest nieograniczona, Wiem, że pomogliście ponad 700 ofiarom trzęsienia ziemi. Państwa obecność była w Turcji zauważona i bardzo pozytywnie oceniona. I to jest wyraz naszej współczesnej solidarności wobec ofiar klęsk żywiołowych. Bardzo za to dziękuję

– podkreślił szef MON.

***Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za męstwo, niezłomny patriotyzm i przywiązanie do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

72 lata temu, 1 marca 1951 r., w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na dowódcach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Podpułkownik Łukasz Ciepliński i współpracownicy zostali skazani przez komunistyczne władze po pokazowym procesie, poprzedzonym brutalnym śledztwem. Z inicjatywy świętej pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

>>> GALERIA – Inauguracja akcji “SpoKREWnieni służbą” ku czci Żołnierzy Wyklętych

OSI MIL