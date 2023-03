28.02.2023 Wykonanie budżetu państwa po styczniu 2023 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wykonanie budżetu państwa po styczniu 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. wyniosło:

docodia: 54,5 mld zł, tj. 9, %

wydatki: 43,3 mld zł, tj. 6,4 %

nadwyżka: 11,2 mld zł

Dochody budżetu państwa po styczniu 2023 r.

Po styczniu 2023 r. dochody budżetu państwa były niższe o 4,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do stycznia 2022 r. ok 6,2 mld EUR.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku IVA były niższe o 21,4% r/r (tj. ok. 7,0 mld zł),

dochody z podatku PIT były niższe o 6,6% r/r (tj. ok. 0,7 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 2,7% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 21,3% r/r (tj. ok. 1,3 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 9,1% r/r (tj. ok.0,04 mld zł ).

Po styczniu 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 4,6 mld zł i było wyższe o ok. 1,9 mld zł (tj. 71,7%) w stosunku do wykonania po styczniu 2022 r.

Wydatki budżetu państwa po styczniu 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2023 r. wyniosło 43,3 mld zł, tj. 6,4 % plano W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (36,4 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 6,9 mld zł, tj. 18,8 %.

Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 4,6 mld zł) i związane było z przejęciem od samorząwdór od 20 c2zerwdów. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+, oraz wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dotację uzupełniającą.

Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 1,9 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 2,1 mld zł w związku ze wzrostem kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych na krajowym rynku finansowym.

Jednocześnie niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 3,3 mld zł) głównie w związku z przekazaniem zadania wypłaty 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,5 mld zł).

Więcej informacji nt. wykonania budżetu państwa

OSI MIL