28.02.2023 Stalowa Wola Bojowe wozy piechoty BORSUK dla Wojska Polskiego

We wtorek, 28 lutego br. w siedzibie Huty Stalowa Wola S.A. wicepremier Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Huta Stalowa Wola S.A. na dostawę 1400 bojowych wozów piechoty BORSUK.

Wicepremier poinformował także o zatwierdzeniu przez Radę Modernizacji Technicznej nowego projektu, który również zostanie powierzony Hucie Stalowa Wola:

Projekt przygotowania, potem produkcji bojowego wozu piechoty cięższego niż BORSUK. To będzie bojowy wóz piechoty, który będzie się składał z dwóch podstawowych elementów, a więc z podwozia KRABA, które jest produkowany tu, w HSW na licencji koreańskiej oraz z wieży, ze zdalnie sterowanego systemu wieżowego 30, który trafi do BORSUKA, ale trafi także do tej wersji cięższej BORSUKA. Ta cięższa wersja BORSUKA będzie podstawowym wyposażeniem dla 18 Dywizji Zmechanizowanej, a więc będzie współpracować z ABRAMSAMI, które w już w tym roku znajdą się na wyposażeniu właśnie 1 Brygady Pancernej wchodzącej w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej

– powiedział szef MON.

BWP BORSUK, oparty na uniwersalnej, modułowej platformie gąsienicowej (UMPG) wyposażony jest w zdalnie sterowany system wieżowy (ZSSW-30). Załogę stanowi 3 żołnierzy: dowódca, operator uzbrojenia oraz kierowca. Pojazd jest przeznaczony do transportu 6 żołnierzy w rejon pola walki, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony. Pojazd, posiada możliwość zwalczania piechoty, pojazdów opancerzonych, celów powietrznych oraz innych obiektów w każdych warunkach atmosferycznych i o każdej porze dnia.

W bardzo szybkim tempie modernizujemy Wojsko Polskie. Odchodzimy od broni postsowieckiej, stawiamy na broń, która jest nowoczesna, która jest zgodna ze standardami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chcę podziękować konstruktorom i pracownikom Huty Stalowa Wola, za przygotowanie tego projektu, który zdynamizuje, zrewolucjonizuje wyposażenie Wojska Polskiego. Na wyposażenie Wojska Polskiego trafi bardzo nowoczesna broń. Co do zasady, zamawiamy broń w polskim przemyśle zbrojeniowym, dlatego też HSW tak dużo kontraktów już zawarło z Agencją Uzbrojenia, z Ministerstwem Obrony Narodowej, z Wojskiem Polskim

– dodał M. Błaszczak.

BWP BORSUK będzie bardzo skuteczne współdziałał z pododdziałami czołgów rodziny K2, które wejdą na wyposażenie m.in. 16 Dywizji Zmechanizowanej. BWP BORSUK charakteryzuje się wysoką mobilnością i zdolnością do pokonywania przeszkód terenowych, w tym przeszkód wodnych pływaniem i może być eksploatowany w różnych warunkach klimatycznych. Prędkość maksymalna podczas przemieszczania się po drogach utwardzonych wynosi 65 km/h, a pływania 8 km/h. Masa bojowa pojazdu w wariancie podstawowym wynosi 28 ton.

Uzupełniamy tą broń, bronią kompatybilną, bronią interoperacyjną, bronią pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych, czy też z Korei Południowej. To też należy bardzo mocno podkreślić, ta broń jest kompatybilna, ta broń jest interoperacyjna. Dlatego, żeby wyposażyć Wojsko Polskie w broń najnowocześniejszą, dlatego, żeby wyposażyć Wojsko Polskie w broń, która w ręku świetnych polskich żołnierzy, silnie zmotywowanych do tego, żeby stać na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, odstraszała agresora. To jest właśnie naszym celem. Wojsko Polskie jest z roku na rok liczniejsze, a ma być bardzo liczne. Wojsko Polskie jest wyposażane z roku na rok w nowoczesną broń tak, żeby agresor nie poważył się napaść na naszą Ojczyznę

– zaznaczył wicepremier.

Bardzo ważnym elementem BWP BORSUK jest opracowany przez Hutę Stalowa Wola S.A. wraz z WB Electronics S.A., zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30, którego główne uzbrojenie stanowi armata automatyczna Bushmaster Mk.44S. Umożliwia ona prowadzenie ognia z wykorzystaniem pięciu różnych typów amunicji, w tym amunicji programowalnej. Uzbrojenie pomocnicze, zintegrowane z wieżą, stanowi sprzężony z armatą zmodyfikowany 7,62 mm karabin maszynowy UKM-2000C. Dodatkowe uzbrojenie stanowi ponadto podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Podczas wizyty w Hucie Stalowa Wola szef MON zainaugurował także kampanię informacyjną „Nowoczesne Wojsko. Bezpieczna Ojczyzna”.

Przed chwilą oglądaliśmy też spot przygotowany przez MON. Rozpoczynamy kampanię silna i nowoczesna armia, bezpieczna Polska. To jest kampania informacyjna, w której będziemy przedstawiać opinii publicznej nasze dokonania, dokonania polskich władz. Dokonania od 2015 roku, od czasu kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło ster rządów w naszym kraju, prezydentem Rzeczypospolitej został pan Andrzej Duda. To jest czas przełomu. To jest czas zmiany fundamentalnej jeżeli chodzi o podejście do obronności, jeżeli chodzi o podejście do bezpieczeństwa naszej Ojczyzny

– mówił szef MON.

