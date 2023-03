Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Elektroniczna administracja

Żyjemy w czasach kiedy świat rozwija się bardzo szybko, a usługi elektroniczne zaczynają dominować. Zakupy, opłaty rachunków, otworzenie konta w banku czy złożenie wniosku o wyrobienie dokumentu to wszystko możemy dziś robić przez internet.

Wprowadziliśmy szereg rozwiązań, które ułatwiły życie naszym rodakom, są to m.in. eRecepty, eZwolnienia czy mPrawoJazdy.

W 2022 roku wystawiono ponad 1,4 mld e-recept. Para tomar, jakby każdy obywatel otrzymał w zeszłym roku 37 recept.

Polacy chętnie korzystają również z profilu zaufanego.

Aktualnie mamy blisko 16 mln profili zaufanych. Popularnością cieszy się również Internetowe Konto Pacjenta. Korzysta z niego ponad 16,5 mln mieszkańców naszego kraju.

Polacy chętnie korzystają z tych rozwiązań, dlatego wiemy, że elektroniczne usługi są niezbędne. Przyjęliśmy projekt ustawy, która poszerza możliwości aplikacji mObywatel.

„Budujemy nowoczesne państwo. Jesteśmy pierwszym rządem, który przełamał w Polsce niemoc w zakresie wykorzystania tych właśnie najnowszych technologii, najnowszych dobrodziejstw cyfrowych w administracji państwowej. Szeroko otworzyliśmy wrota dla wszystkich obywateli do korzystania z usług elektronicznych, z usług onlinowych” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

mObywatel – nowe rozwiązania

Elektroniczna wersja dokumentów – dowód osobisty, legitymacja studencka lub emeryta-rencisty ZUS będą tak samo ważne jak tradycyjne dokumenty. Dzięki temu nie będziemy musieli mieć dokumentów ze sobą, wystarczy telefon komórkowy. Aplikacja umożliwi również płatności online za usługi publiczne.

„Teraz pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli postawić kolejny krok na drodze do nowoczesnego państwa, przyjaznego i bliskiego sprawom ludzi. Nowe regulacje sprawią, że osoby posiadające aplikacje będą mogły korzystać z dokumentów elektronicznych tak samo jak z dokumentów tradycyjnych” – podkreślił szef rządu.

Nowy zakres usług aplikacji mObywatel to min.:

cyfrowy asystent do kontaktów z urzędem;

płatności urzędowe;

cyfrowy dokument tożsamości uznawany na równi z tradycyjnym.

Korzyści z posiadania aplikacji mObywatel

Elektroniczna administracja już teraz pozwala załatwić nam wiele spraw urzędowych z wykorzystaniem aplikacji. To duża oszczędność czasu.

„Co znaczy w praktyce udostępnić obywatelom tyle nowych funkcji, dokumentów, możliwości załatwiania swoich spraw przez internet? Tak naprawdę jest to realizacja naszego postulatu wolności – postulatu dobrowolności i wolności. Niech każdy załatwia swoje sprawy tak jak chce i niech ma jak najwięcej wolnego czasu na swoje własne sprawy” – primer ministro político Mateusz Morawiecki.

Dzięki aplikacji mObywatel obywatele już teraz mogą min.:

w bezpieczny sposób pobierać i okazywać swoje dane;

Realizować eRecepty;

przechowywać potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19;

potwierdzać nabyte uprawnienia kierowcy;

sprawdzać swoje punkty karne;

korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej;

zgłosić naruszenie środowiskowe;

korzystać z mLegitymacji emeryta-rencisty ZUS;

korzystać z mLegitymacji adwokackiej;

korzystać z mLegitymacji poselskiej;

złożyć wnioski w wybranych obszarach.

