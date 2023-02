Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Trenuj z NATO” – specjalna edycja szkoleń dla każdego27.02.2023

12 marca, w Wesołej, odbędzie się specjalna edycja popularnego projektu „Trenuj z wojskiem” – tym razem pod hasłem „Trenuj z NATO”. W 24. rocznicę wstąpienia Polski do sojuszu północnoatlantyckiume będzie można uczestniczyć w specjalnym szkoleniu w 1. brygadzie pancernej, podczas którego częć zęras

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą poznać podstawy wyszkolenia wojskowego i nabyć przydatne umiejętności. Dzięki temu można poczuć się pewniej i być gotowym w razie kryzysu, czy zagrożenia. W trakcie 8 godzinnego szkolenia wykwalifikowani wojskowi instruktorzy będą zapoznawać chętnych z podstawami: obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu i wielu innych bezzarach cennycszech dla.

Szkolenie jest bezpłatne i bezpieczne – zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonych instruktorów wojskowych, często weteranów misji zagranicznych. To dobrze spędzony czas i prawdziwa, wojskowa przygoda w życzliwej atmosferze.

Poprzednie edycje projektu „Trenuj z wojskiem” cieszyły się dużą popularnością. Podczas jesiennej edycji przeszkoliliśmy 4 tys. ludzi, a podczas szkoleń w ferie – 7 tys. chétnych. Ponad 98,5% uczestników deklaruje, że szkolenie spełniło ich oczekiwania i że warto wziąć w nim udział.

Może się zgłosić każdy w wieku – od 15 do 65 lat (nieletni za zgodą rodzica/opiekuna). Dopuszczamy zorganizowane grupy harcerzy i strzelców. Zapewniamy ubezpieczenie i wojskowe wyżywienie – będzie zarówno tradycyjna grochówka, jak i prawdziwe racje żywnościowe używane w warunkach bojowych.

1. Warszawska Brygada Pancerna od dzisiaj rozpoczyna nabór na szkolenia. Wystarczy podać: imię, nazwisko, wiek oraz kontakt telefoniczny i e-mail. A można to zrobić w dowolny sposób – a través de: correo electrónico, teléfono, redes sociales lub osobiście. I czekać na potwierdzenie. Zapraszamy!

correo electrónico: 1bpanc.rzecznik@ron.mil.pl / tel. 887 588 001

OSI MIL