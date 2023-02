27.02.2023 Polska i Chorwacja wzmacniają bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W poniedziałek 27 lutego br. Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej i Mario Banožić, minister obrony narodowej Chorwacji spotkali się z żołnierzami stacjonującymi w Polsce w ramach eFP (Wzmocnionej Wysuniętej Obecności).

Polska aktywnie uczestniczy w inicjatywie NATO eFP – wzmocnionej Wysuniętej Obecności (ang. enhanced Forward Presence) i odgrywa w niej szczególną rolę. Jest jednym z państw gospodarzy, ale również państwem delegującym swoje siły do jednej z grup. Tworzy także w Elblągu wielonarodowe dowództwo dywizyjne, które koordynuje działania wszystkich grup eFP. Główną siłę eFP stanowią cztery wielonarodowe batalionowe grupy bojowe NATO, rozmieszczone w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Każda grupa została utworzona przez państwo ramowe, którymi są odpowiednio: Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada i Wielka Brytania.

„Na uwagę zasługuję fakt, że żołnierze chorwaccy wykorzystują broń artyleryjską. Stacjonuje tu oddział artyleryjski. Wszyscy doskonale wiemy, że wojna na Ukrainie pokazuje jak ważna jest artyleria na współczesnym polu bitwy. Zadaniem sił NATO jest obrona i odstraszanie, a więc pokazywanie, że nie opłaca się napaść na kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest to też demonstracja tego, że państwa położone w drugiej części Europy, tak jak w przypadku Chorwacji, są solidarne wobec państw leżących na wschodniej flance NATO. Wspierają te państwa wspólnie tworząc system obrony sojuszniczej”

– zaznaczył wicepremier M. Błaszczak.

„Chciałbym pogratulować mojemu koledze Mariuszowi i Polsce tego, jak ogromną rolę przyjęli w tak ważnym momencie dla całej wschodniej flanki NATO. To pokazuje nasze możliwości dostosowania się w ramach NATO. My również deklarujemy naszą dalszą pomoc dla Ukrainy”

– powiedział minister Mario Banožić. Państwem ramowym eFP (ang. enhanced Forward Presence) w Polsce są Stany Zjednoczone, a państwami kontrybuującymi – Wielka Brytania, Rumunia i Chorwacja. Wojska sojusznicze stacjonują w Bemowie Piskim. Amerykański kontyngent w eFP liczy blisko 1000 żołnierzy. Kontyngent ten stanowi trzon „polskiej” wielonarodowej batalionowej grupy bojowej. Na co dzień, Batalionowa Grupa Bojowa NATO współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, realizując wiele ćwiczeń, które pozwoliły na osiągnięcie interoperacyjności w zakresie planowania i prowadzenia działań. Podczas rozmów dwustronnych ministrowie poruszyli kwestie współpracy obronnej i wzmacniania interoperacyjności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także dalszego wspierania Ukrainy broniącej się przed inwazją rosyjską.

„Rozmawialiśmy na temat naszej współpracy, na temat aktywności Polski na Bałkanach Zachodnich, bo to też wyraz naszej wspólnej solidarności. Rozmawialiśmy też na temat współpracy w ramach NATO, a także na forum Unii Europejskiej. Przed nami w tym roku szczyt NATO w Wilnie. To bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy także w kontekście wsparcia jakiego nasze państwa udzielają walczącej Ukrainie. Jesteśmy zgodni, że ten proces powinien trwać. Ważne jest dla bezpieczeństwa Europy, ale także wolnego świata, żeby imperium rosyjskie nie odrodziło się”

– podkreślił szef polskiego MON.

Wizytę szefa polskiego resortu obrony i delegacji Republiki Chorwacji zakończyła prezentacja wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy Batalionowej Grupy Bojowej.>>> GALERIA – Spotkanie ministrów obrony Polski i Chorwacji z żołnierzami Batalionowej Grupy Bojowej

OSI MIL