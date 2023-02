27.02.2023 Gryfow Śląski Emerytury w tym roku będą najwyższe w historii III RP

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Emerytury w tym roku będą najwyższe w historii III RP27.02.2023

Wyższe emerytury, 13. i 14. emerytura oraz obniżenie wieku emerytalnego to rozwiązania, które wprowadziliśmy, aby zmienić życie seniorów na lepsze. Jednocześnie prowadzimy programy Leki 75+, Aktywni+ oraz Senior+. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził klub seniora Senior+ w Gryfowie Śląskim. Bezpośrednie spotkania z seniorami to okazja do wysłuchania ich potrzeb.

Spełniamy obietnice i odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa

Desde 2017 r. obniżyliśmy wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Spełniliśmy obietnicę złożoną wyborcom. Odpowiedzieliśmy na oczekiwania polskiego społeczeństwa – aż 84% Polaków poparło powrót do poprzedniego wieku emerytalnego.

– Dla nas w realizacji naszej polityki, kluczową sprawą jest wiarygodność – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem. Przywrócenie wieku emerytalnego ma na celu przede wszystkim umożliwienie każdemu podjęcie samodzielnej decyzji w tym zakresie. Jeśli zdecyduje się na dalszą pracą – przysługują mu ulgi podatkowe.

Emerytura de Wyższa

Polscy seniorzy cieszą się dzisiaj wyższymi świadczeniami emerytalnymi oraz 13. i 14. emeryturą.

W 2015 r. minimalna emerytura wynosiła 880 zł bruto (757 zł neto).

Prognozujemy, że od marca 2023 r. minimalna emerytura wyniesie 1588 zł bruto (1445 zł neto).

W stosunku do 2016 r. a wzrost o 90% w przypadku kwoty netto.

Nasza polityka senioralna przynosi rzeczywiste efekty – seniorzy dostają więcej pieniędzy.

– My w maksymalny sposób podnosimy emerytury i waloryzację emerytur, które będą najwyższe w tym roku w historii III Rzeczpospolitej. Nigdy nie było w wartościach bezwzględnych takiego łącznego przyrostu emerytur, gdzie minimalna emerytura i każda emerytura musi wzrosnąć co najmniej o 250 zł – zaznaczył szef rządu.

Polityka społeczna musi być kompleksowa i rozbudowana

Wyższe świadczenia emerytalne to jedynie jeden z filarów naszej polityki senioralnej. Równolegle prowadzimy i rozbudowujemy takie programy jak Senior+, Aktywni+ czy Leki 75+.

Wiemy, że nasze inwestycje przekładają się na lepszą codzienność naszych seniorów – lepszy dostęp do leków, aktywizacja społeczna czy możliwość dalszego rozwoju zawodowego i osobistego.

Zdjęcia (7)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL