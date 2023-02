26.02.2023 Varsovia Wojska Obrony Terytorialnej rozrastają się liczebnie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W niedzielę, 26 lutego br. na Placu Zamkowym w Warszawie, szef MON uczestniczył w przysiędze wojskowej żołnierzy 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej.

– Tworząc Wojska Obrony Terytorialnej nadaliśmy im nowy wymiar. Lokalny wymiar służbie wojskowej. Żołnierze WOT sprawdzili się podczas epidemii niosąc pomoc tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali. Sprawdzili się kiedy trzeba usuwać skutki klęsk żywiołowych, kiedy należy wspierać Straż Pożarną. Sprawdzili się na granicy polsko-białoruskiej, kiedy trzeba wspierać Straż Graniczną, żeby zatrzymać atak hybrydowy, jaki wciąż jest przeprowadzany na naszą Ojczyznę

– mówił podczas przysięgi wiceprezes Rady Ministrów.

Szef MON podkreślił, że Wojska Obrony Terytorialnej rozrastają się liczebnie. Dziękował wszystkim tym, którzy postanowili dołączyć do jej szeregów.

– Wojska Obrony Terytorialnej sprawdzają się. Nikt nie ma wątpliwości, co do służby żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, żołnierzy, którzy są zawsze gotowi, którzy są zawsze blisko. Zasadniczym zadaniem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest stanie na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny

– mówił podczas przysięgi szef MON.

– Oprócz tego, że wzmacniamy liczebnie Wojsko Polskie powołując do życia nowe jednostki w miejscu jednostek, które do 2015 roku były likwidowane. Oprócz tego, że wzmacniamy Wojsko Polskie wyposażając w nowoczesny sprzęt, w nowoczesną broń, którą pozyskaliśmy ze Stanów Zjednoczonych czy Korei Południowej. To także wzmacniamy tą część wojska, która jest odpowiedzialna właśnie za wspieranie ludności cywilnej i tą częścią wojska są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest cały proces, który służy realizacji naszej strategii. Strategii zresztą całego Sojuszu Północnoatlantyckiego – strategii obrony i odstraszania

– dodał wicepremier.

Przysięgę w Warszawie złożyło 144 ochotników, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w ramach 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej. Ich szkolenie obejmowało m.in. naukę bezpiecznego posługiwania się bronią, taktyki, pierwszej pomocy, topografii i orientacji w terenie, poruszania się na polu walki, ale też musztrę, regulaminy wojskowe itp. Ochotnicy, którzy zostali dziś zaprzysiężeni, postanowili połączyć dotychczasowe życie cywilne ze służbą wojskową.

– W całej Polsce wczoraj i dziś ponad 500 żołnierzy złożyło swoją przysięgę. W czasie tej przerwy feryjnej, w ramach programu Ferie z Wojskiem Obrony Terytorialnej, prawie 2500 ochotników zdecydowało się przystąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest niemal czterokrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Bardzo za to dziękuję. To jest właśnie wymiar naszej służby Ojczyźnie. To jest wymiar tego, że troszczymy się o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny

– mówił podczas przysięgi warszawskich terytorialsów wicepremier M. Błaszczak.

***

18 Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej jest najmłodszą jednostką WOT. Jej formowanie zaczęło się niespełna siedem miesięcy temu, a brygada liczy już ponad 600 żołnierzy. Tak dynamiczny proces formowania jednostki jest możliwy dzięki dużemu zainteresowaniu służbą warszawiaków. Co trzeci ochotnik z Warszawy deklaruje, że powodem wstąpienia do WOT była właśnie wojna na Ukrainie. Obecnie w Rembertowie formowany jest pierwszy batalion lekkiej piechoty oraz dowództwo 18 Stołecznej Brygady OT. Jeszcze w tym roku rozpocznie się formowanie kolejnego batalionu na Ursynowie, a w kolejnym roku w Borzęcinie Dużym. W tym roku, 18 Stołeczna Brygada OT zrealizuje jeszcze trzy szkolenia podstawowe (maj, czerwiec, październik) oraz trzy szkolenia wyrównawcze (marzec, czerwiec, wrzesień).

18 Stołeczna Brygada OT jest jedyną jednostką WOT, której stały rejon odpowiedzialności to teren zurbanizowany. Z tego wynika przeznaczenie i zadania brygady, której żołnierze przygotowują się do obrony stolicy i walki w mieście. Ważną grupą zadań tak zwanego podwójnego zastosowania, do których będą się przygotowywać żołnierze stołecznej osiemnastki są zadania z zakresu tzw. USAR –urban search and rescue, czyli poszukiwawczo – ratownicze. Te kompetencje będą przydatne zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny.

>>> GALERIA—>>> Przysięga żołnierzy 18 BOT z udziałem szef MON

OSI MIL