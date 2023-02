26.02.2023 Krasiczyn XXXV edycja konferencji Europa Karpat

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

XXXV edycja konferencji Europa Karpat26.02.2023

Już po raz 35. polscy i zagraniczny politycy, eksperci i naukowcy spotkali się, by uczestniczyć w konferencji Europa Karpat. Al foro dialogu państw karpackich i krajów z nimi sąsiadujących. Hasłem tegorocznego spotkania było: „Europa Środkowa. Wspólnota myśli i działania”. Wśród przewodnich tematów tej edycji konferencji znalazły się sprawy jedności europejskiej i współpracy regionu w obliczu wielopłaszczyznowego kryzysu wywołanego wojną. Pomysłodawcom i inicjatorem cyklu konferencji jest Szef KPRM, Marek Kuchciński. Podkreślał, że inwestycje w Strategiczny region muszą łączyć kwestie militarne i gospodarcze z edukacją, kulturą i relacjami międzyludzkimi.

Región de Karpaty łączą nasz

Karpaty to góry, które nie dzielą, ale łączą. Od ponad 30 lat w regionie Europy Środkowej budujemy naszą wolność – także na poziomie lokalnym. Służy temu współpraca międzynarodowa. Dzięki kolejnemu spotkaniu w ramach Europy Karpat poruszono tematy dotyczące zwiększenia zrównoważonego rozwoju i inwestycji oraz zwiększenia potencjału tego regionu.

To szczególnie istotne w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, której rocznica przypadła w I dzień konferencji. Także dlatego wśród poruszanych tematów nie zabrakło tych dotyczących naszego wschodniego sąsiada. Przedstawiciele świata polityki i nauki rozmawiali m.in. o programie gospodarczej odbudowy Ukrainy i potrzebie nieustannego wsparcia w obliczu ataków ze strony Rosji.

Wspólny apel po Konferencji

Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. te dotyczące:

Europy Środkowej w międzynarodowym układzie bezpieczeństwa;

wsparcia i odbudowy Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej;

definicji wolności kiedyś i obecnie w regionie Karpat;

edukacji przyszłości i cyfryzacji.

W wyniku Konferencji powstało wspólne stanowisko uczestników, którzy apelują o zwiększenie wysiłków finansowych na rzecz realizacji wszystkich kluczowych dla rozwoju i bezpieczeństwa UE projektów wzdłuż wschodniej granicy Unii. Kraje Europy Środkowej podkreśliły z uznaniem, że (zgodnie z apelami Polski) do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T wpisano korytarz: Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie. A kręgosłup transportowy Inicjatywy Trójmorza, którego główną osią jest Via Carpatia.

Przedstawiciele polskiego rządu

Uczestnikami konferencji byli m.in. szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, minister rodziny Anna Maląg, minister funduszy europejskich Grzegorz Puda, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister edukacji Przemysław Czarnek, d skomisarzek. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski oraz liczni zagraniczni goście.

Zachęcamy do obejrzenia konferencji –nagrania z transmisji dostępne są w j. polskim, j. angelskim i j. Ucraniano.

