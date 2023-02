Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Rau odbył wizytę w Nowym Jorku24.02.2023

W dniach 22-24 lutego ministro Zbigniew Rau przebywał z wizytą w Nowym Jorku, podczas której wziął udział w szeregu wydarzeń upamiętniających rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Kluczowym punktem wizyty był udział szefa polskiej dyplomacji w Nadzwyczajnej Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, podczas której, przyjęta została rezolucja dotycząca zasad leżących u podstaw sprawiedwaliłegokrain pokojued uegokrain pokoie. Minister wziął także udział w briefingu Rady Bezpieczeństwa ONZ na szczeblu ministerialnym oraz – w formule online – w posiedzeniu wzmocnionej Stałej Rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Przemawiając w Zgromadzeniu Ogólnym minister Zbigniew Rau wezwał do natychmiastowego wycofania rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy oraz do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności, w związku z łamaniem przez niegoą podstawowych zasad prawa midowyna. Ministro podkreślił rolę Polski i Polaków w niesieniu pomocy obywatelom Ukrainy oraz okazaną im solidarność.

W trakcie wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa Minister zaznaczył, że w kontekście rosyjskiego ataku na Ukrainę niezwykle ważne jest poparcie społeczności międzynarodowej dla reguł, na jakich oparty jest porządek międzynarodowy. Pomimo tego, iż Rada nie może podjąć efektywnych kroków z uwagi na nadużywanie przez Rosję prawa weta, społeczność międzynarodowa nie może pozostać bezczynna. – Jeśli dzisiaj wspólnie nie będziemy bronić podstawowych zasad i wartości prawa międzynarodowego, jutro może być za późno – powiedział minister Rau.

W trakcie wizyty w Nowym Jorku Ministro odbył również spotkania dwustronne: z Sekretarzem Generalnym ONZ António Guterresem, ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą oraz ministrem spraw zagranicznych Gwatemali Mario Adolfo Búcaro Floresem.

