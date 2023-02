24.02.2023 Kredytobiorcy ze wsparciem na kwotę prawie 100 mln zł

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.

Według stanu na koniec 2022 roku, od początku funkcjonowania Funduszu, kredytodawcy zarejestrowali w BGK 9.960 umów o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 591,4 mln zł.

BGK wypłaciło w tym czasie 59.753 raty wsparcia w łącznej kwocie 96,7 mln zł.

Konsekwentnie wspieramy Polaków w spłacie kredytów hipotecznych. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to kolejne narzędzie obok tzw. wakacji kredytowych. Na koniec 2022 r. wakacjami objętych było już 1,05 mln kredytów hipotecznych, a pomocą w ramach FWK objętych zostało niemal 10 tys. umów kredytowych. W tych trudnych czasach Polacy mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa

– powiedziała ministra finansów Magdalena Rzeczkowska.

Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno osoby z kredytem złotowym, jak i te, które zaciągnęły kredyt walutowy. Celem jest odciążenie ich domowych budżetów.

Wsparcie może być udzielone, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

miesięczny dochód pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:

rata przekracza połowę miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego,

jeden z kredytobiorców posiada estado bezrobotnego,

w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 uds. 1 paquete 1 ustawy o pomocy społecznej,

w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty z art. 8 uds. 1 paquete de 2 ustawy o pomocy społecznej i liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

Wsparcie z Funduszu jest przyznawane w oparciu o umowę między kredytodawcą a kredytobiorcą, a pomoc polega na przekazywaniu kredytodawcy przez BGK pieniędzy na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Maksymalne można otrzymywać 2 tys. zł miesięcznie nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie kwotę 72 tys. EUR Co ważne, część tych środków może zostać umorzona. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (72 tys. zł) umorzone mogą zostać aż 22 tys. EUR

Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek do swojego kredytodawcy. W 2022 roku złożono łącznie blisko 9,1 tys. wniosków, z czego ok. 7,7 años zostało przyjętych, un ok. 1,4 tys. odrzuconych.

Niektóre wnioski są odrzucane m.in. z powodu niespełnienia kryteriów ustawowych, posiadania innego mieszkania lub domu, zbycia kredytowanej nieruchomości czy wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika.

