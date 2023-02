24.02.2023 Kolejne dziesiątki tysięcy karabinków trafi do Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W piątek 24 lutego br. w siedzibie Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu szef MON zatwierdził aneks do umowy na dostawy kolejnej partii karabinków MSBS GROT oraz umowę na dostawę karabinów wyborowych MSBS GROT 7,62 x 51 mm NATO dla Sił Zbrojnych RP.

Dzięki aneksowi do obecnie realizowanej umowy z lipca 2020 r. zwiększą się dostawy karabinków MSBS GROT dla Sił Zbrojnych RP. Stało się to możliwe dzięki konsekwentnemu rozwojowi mocy produkcyjnych wykonawcy. Zgodnie z aneksem, o wartości ok. 1 mld zł, Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. zoo. dostarczy do Sił Zbrojnych RP do końca 2026 r. blisko 88 tys. kolejnych karabinków GROT C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm.

W efekcie, zamówienie będzie obejmować łącznie blisko 184 tys. karabinków, a całkowita wartość umowy wyniesie ok. 2,1 mld zł bruto.

„Te karabinki, pomimo, że była kampania medialna skierowana przeciwko nim, okazały się sprawą bronią. Ja nie miałem, co do tego żadnych wątpliwości. Zarówno producenci, jak również żołnierze Wojska Polskie i sił ukraińskich udowodnili, że karabinki GROT są dobrą bronią. W związku z tym w roku 2023 zatwierdziłem już drugą umowę w sprawie zamówienia karabinków GROT. Niemal 200 tys. karabinków za 2 mld 100 mln zł zostało zamówionych, jako kontrakt, który został zatwierdzony. Para oczywiście ważne dla zdolności obronnych wojska, ale także dla radomskich zakładów broni. ¿Dlaczego? Dlatego, że daje perspektywy rozwoju tej bardzo dobrej firmy. Daje też kolejne miejsca pracy. Dzisiejsza umowa dotyczyła także nowoczesnych karabinów wyborowych produkowanych w Fabryce Broni w Radomiu. Perspektywy rozwoju przed radomską fabryką są bardzo dobre. Dziękuję załodze fabryki za jej sprawność”

– podkreślił po zatwierdzeniu umowy wicepremier M. Błaszczak.

Kolejna umowa dotyczy dostawy 250 kompletów 7,62×51 mm samopowtarzalnych karabinów wyborowych (7,62 mm SKBW). Wartość zamówienia wynosi ok. 11 millones de złotych brutto, a dostawy broni zostaną zrealizowane w 2024 roku.

Do Sił Zbrojnych RP trafią nowe, samopowtarzalne karabiny wyborowe umożliwiające skuteczne rażenie celów na odległościach przekraczających 800 m. Trwałość karabinów pozwoli na oddanie, co najmniej 30 tys. strzałów. Zamówiona broń ma docelowo zastąpić wykorzystywane obecnie w Siłach Zbrojnych RP karabiny wyborowe SWD i SWD-M zasilane amunicją 7,62x51R.

„Wczoraj podczas wizyty ministra obrony Korei Południowej w Polsce zawarte zostały kontrakty dotyczące konsorcjów, które będą produkowały w Polsce czołgi K-2 i armatohaubice K-9. Przy czym podkreślam, że równolegle będą produkowane Kraby, czyli polskie armatohaubice. Zależy nam na tym, żeby jak najszybciej przezbroić Wojsko Polskie z broni postsowieckiej na broń o standardzie NATO. Taka broń jest w Polsce produkowana, będzie w Polsce produkowana, w dużych ilościach”

– zaznaczył wiceprezes Rady Ministrów.

Szef MON poinformował, że przyszłym tygodniu zostanie zatwierdzona umowa dotycząca produkcji bojowych wozów piechoty Borsuk.

„To nie koniec kontraktów, które będziemy zawierać z polskim przemysłem zbrojeniowym. Już w przyszłym tygodniu w Hucie Stalowa Wola zawrzemy kontrakt w sprawie bojowych wozów bojowych Borsuk. Para będzie duży kontrakt, zarówno w sensie wartości, jak również liczby tych pojazdów

– powiedział.

***5,56 mm karabinek szturmowy GROT, który został opracowany przez Fabrykę Broni „Łucznik” – Radom Sp. zoo. We współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, powstał w efekcie projektu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) realizowanego w ramach programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki (ZISW) TYTAN. Modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS GROT weszły na wyposażenie Sił Zbrojnych RP w 2017 r.

OSI MIL