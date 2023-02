24.02.2023 Ucrania | Kijów Premier Mateusz Morawiecki con rocznicę ataku Rosji na Ukrainę odwiedził Kijów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Kijów jest dziś stolicą wolności. Jest najbardziej na wschód wysuniętą twierdzą całej Europy, całej wolnej Europy. Żaden naród nie musi wykazywać swojej przynależności do cywilizacji europejskiej, ale dziś, po 365 dniach, każdy widzi, że Ukraina i Kijów są sercem cywilizacji europejskiej i wartości europejskich – wskazał premier Mateusz Morawiecki.

Bohaterscy obrońcy Ucrania y Europa

Szefowie polskiego i ukraińskiego rządu złożyli kwiaty pod Ścianą Pamięci Poległych za Ukrainę. Premier Morawiecki z prezydentem Zełenskim odwiedzili w szpitalu żołnierzy, którzy byli na froncie i walczyli za wolność nie tylko Ukrainy, ale także całej Europy. Szef polskiego rządu spotkał się także z pracownikami Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie i podziękował im za pracę przez ostatni rok.

– Jestem tutaj po to, aby oddać pokłon wszystkim walczącym bohaterom Ukrainy, ukraińskiemu narodowi, którzy bronią swojej ojczyzny, ale w ten sposób bronią także Europy i bronią Polski – podkreślił premier Morawiecki.

Polonia y Europa stoją za Ukrainą murem

15 de julio de 2022 r. premier Morawiecki i wicepremier Kaczyński wraz z premierami Czech i Słowenii udali się do Kijowa. Chcieli zagwarantować, że Ukraina nie zostanie sama. Od pierwszych chwil ataku Rosji na Ukrainę Polska aktywnie działa na rzecz wsparcia naszego sąsiada. Wsparcia udzielaliśmy także przed wojną.

– Polska i Europa stoją za wami murem. Cały Zachód, cały wolny świat stoją za wami murem. Będziemy wspierać Ukrainę, aż do pozytywnego zakończenia tej wojny, aż do zwycięstwa nad Rosją – podkreślił szef polskiego rządu.

Polska znaczy solidarność

Polska jest liderem wsparcia dla Ukrainy. Premier Morawiecki przekazał pierwsze czołgi Leopard naszemu wschodniemu sąsiadowi. Wspólnie z premierem Ukrainy spotkał się z żołnierzami, którzy odebrali nowe uzbrojenie. Naszym celem jest bezpieczeństwo Ukrainy, które przekłada się na bezpieczeństwo całej Europy. Równolegle realizujemy kolejne dostawy i zamówienia nowoczesnego sprzętu dla polskiej armii.

Wsparcie Ukrainy ma wymiar także dyplomatyczny i humanitarny. Szef polskiego rządu aktywnie działa na arenie międzynarodowej w celu zabezpieczenia dalszych dostaw broni na Ukrainę. Wspólna koalicja na rzecz dostaw nowoczesnego sprzętu wojskowego, w tym czołgów, to temat, który szef polskiego rządu poruszał podczas ostatnich spotkań m.in. z premier Danii i Finlandii czy kanclerzem Niemiec.

Tylko odpowiednio zaopatrzona ukraińska armia może stawiać czoła rosyjskiemu najeźdźcy, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo swojemu krajowi i tej części Europy.

Polska otworzyła swoje serca

Szef polskiego rządu zwrócił się bezpośrednio do Ukraińców i Ukrainek, podkreślając, że nie są sami. Polska otworzyła swoje serca przed naszymi sąsiadami. Wiele osób, które uciekały przed wojną, znalazło schronienie właśnie w naszym kraju.

– Przywożę również pozdrowienia od wszystkich ukraińskich kobiet i dzieci, które mają bezpieczne schronienie w Polsce. Mogę era zapewnić, drodzy żołnierze ukraińscy, że oni są tam bezpieczni. Jak tylko będzie bezpieczeństwo w waszym kraju, będą mogli wrócić. Zrobimy wszystko, żeby się rodziny mogły połączyć, a dziś czują się, jak u siebie w domu – zadeklarował premier Morawiecki.

Przyjdzie dzień wolności

Szef polskiego rządu podkreślił, że rok temu wszyscy obudziliśmy się w koszmarze, który Rosja zgotowała Ukrainie. Zaznaczył, że wierzy, że przyjdzie dzień, w którym otworzymy oczy i Ukraina będzie znowu wolna, suwerenna, integralna terytorialnie i bezpieczna. Wierzymy, że nasz sąsiad spełni swoje europejskie aspiracje – Polska popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.

– Przyjdzie też taki dzień, że Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej i – wierzę w to głęboko – że także częścią NATO. Przyjdzie też taki dzień, w którym zamiast się bić, będziemy odbudowywać Europę na nowo – w szczególności Ukrainę – powiedział premier Polski – Po roku wojny mogę powiedzieć jedno: jesteśmy o 365 dni egowy cinzst.

