23.02.2023 Wizyta Prezydenta Estados Unidos Josepha R. Bidena con Polsce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wizyta Prezydenta USA Josepha R. Bidena con Polsce23.02.2023

Na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Joseph R. Biden Prezydent USA odwiedził nasz kraj. W trakcie wizyty głowy państw, razem z premierem Mateuszem Morawieckim, wzięły udział w rozmowach polsko-amerykańskich delegacji. Prezydent Biden wygłosił także przemówienie do Polaków oraz wziął udział w nadzwyczajnym szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki NATO. Wcześniej Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki odwiedził Ukrainę, która od prawie roku bohatersko odpiera atak Rosji. Wizyta amerykańskiej głowy państwa to wyraz siły sojuszu NATO i polsko-amerykańskich relacji.

Polsko-amerykański sojusz

21 luego, odbyło się spotkanie polskiej i amerykańskiej delegacji pod przewodnictwem prezydentów Polski i USA. Wziął w nim udział także primer ministro Mateusz Morawiecki. Delegacje rozmawiały min. o zapewnieniu bezpieczeństwa dla naszego regionu. Zagwarantowanie go jest możliwe dzięki pomocy militarnej i humanitarnej Ukrainie. Wśród tematów podniesiono także kwestię polsko-amerykańskiego sojuszu.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się także na indywidualną rozmowę z Prezydentem USA. Wśród podnoszonych kwestii były m.in. te dotyczące tematów gospodarczych, w tym spraw bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

bezpieczeństwo Ucrania a bezpieczeństwo Europa

W Arkadach Kubickiego Prezydent USA zwrócił się bezpośrednio do Polaków. Podziękował za naszą hojność oraz otwarcie serc i domów dla osób, które uciekają przed wojną na terenie Ukrainy. Jednocześnie podkreślił to, o czym Polska mówi od dawna – zapewnienie bezpieczeństwa w naszym regionie wymaga dalszego wsparcia dla naszego wschodniego sąsiada. Tylko nasza solidarność, solidarność Europy i NATO z Ukrainą umożliwi jej zwycięstwo. A to jedyny sposób na przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa w tej części świata.

Szczyt Dziewiątki Bukaresztańskiej OTAN

Prezydent Biden 22 lutego wziął udział w nadzwyczajnym szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki OTAN. W obradach wziął udział także Sekretarz Generalny NATO Jensa Stoltenberga, prezydenci: Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy i Węgier oraz szef czeskiego rządu. Państwa wschodniej flanki NATO potępiły rosyjską agresje na Ukrainę i opowiedziały się za wzmacnianiem obecności Sojuszu w naszym regionie. Prezydent USA podkreśliły też wzajemne wsparcie w razie jakiegokolwiek zagrożenia.

Zdjęcia (9)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL