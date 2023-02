23.02.2023 Varsovia Cała Polska jest solidarna z Ukrainą

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Cała Polska jest solidarna z Ukrainą23.02.2023

Nad ranem 24 lutego 2022 r. Rosja dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę. Rosyjskie wojska zaczęły zmasowany atak ukraińskich miast i wsi. Wojska agresora w barbarzyński sposób zabijają ludność cywilną, w tym dzieci i kobiety. W najbliższy piątek minie rok od tych tragicznych wydarzeń. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w koncercie „Solidarni z Ukrainą” w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, który upamiętnia rocznicę napaści Rosji na Ukrainę.

Polonia solidarność

Rok temu na Ukrainę spadły rosyjskie bomby. Wciąż niszczone są ukraińskie miasta, a rosyjscy żołnierze dokonują bestialskiej egzekucji niewinnych ludzi. Rosja ponownie pokazała swoje barbarzyńskie oblicze. Miliony Ukraińców zmuszonych było do opuszczenia swojego kraju. W obliczu tak wielkiej tragedii Polacy otworzyli swoje serca i wyciągnęli pomocną dłoń. Polska ma wielkie tradycje okazywania solidarności. Gdyby Ukraina nie otrzymała pomocy, a Rosja mogłaby wykorzystać para hacer kolejnych podbojów. Od samego początku agresji na naszego wschodniego sąsiada pomagamy nie tylko humanitarnie, ale i militarnie.

Wolna Ucrania a Wolna Polska i bezpieczna Europa

Premier Mateusz Morawiecki odbywa liczne spotkania i rozmowy z politykami zachodniego świata, por budować jedność przeciwko rosyjskiej agresji w Ukrainie. W ubiegłym tygodniu szef polskiego rządu na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium rozmawiał na ten temat m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydentem Kurdystanu Nechervan Idris Barzani, premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem oraz z merem Kijowa Witalijem Kliczko. W tym tygodniu Prezes Rady Ministrów spotkał się z premierem Republiki Włoskiej Giorgią Meloni, premierem Danii Mette Frederiksen, premierem Czech Petrem Fialą prezydent Węgier Katalin Novák oraz prezydentem USA Joe Bidenem, który przyleciał do Polski. Nasza ofensywa dyplomatyczna cały czas trwa.We wtorek w Arkadach Kubickiego w Warszawie Prezydent USA zwrócił się bezpośrednio do Polaków, dziękując nam za naszą hojność oraz gościnę. W swoim przemówieniu podkreślił to, o czym Polska mówi od sunrisea – tylko dalsze wsparcie Ukrainy zapewni bezpieczeństwo w naszym regionie. Ucrania musi wygrać te wojnę – to sposób na przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa w tej części świata.

Koncert Solidarni en Ucrania

W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbył się uroczysty koncert, który upamiętnia napaści Rosji na Ukrainę. Na największej polskiej scenie operowej wystąpił chór i orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej pod dyrekcją muzyczną Michała Klauzy oraz Młodzieżowa Orkiestra Akademicka z Charkowa „Słobożański” pod dyrekcją Jurka Dyba.

OSI MIL