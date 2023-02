23.02.2023 Varsovia / Toruń Żołnierze Wojska Polskiego szkolą się na armatohaubicach K9

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W czwartek 23 lutego br. w Toruniu, Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej i Lee Jong-Sup, minister obrony Korei Południowej obserwowali pokaz wyszkolenia bojowego żołnierzy 1 Mazurskiej Brygady Artylerii podczas którego po raz pierwszy użyto armatohaubic K9.

Jesteśmy w trakcie wzmacniania zdolności obronnych polskiego wojska poprzez współpracę z Koreą Południową, ale nasze plany dotyczą również budowania interoperacyjności pomiędzy naszymi siłami zbrojnymi, a więc jestem dobrej myśli, że również będziemy widzieć i podziwiać współpracę naszych żołnierzy na poligonach i również co jest niezwykle istotne, nasze wspólne punto plany. produkcji sprzętu koreańskiego w Polsce

– mówił podczas spotkania z żołnierzami wicepremier M. Błaszczak.

Podczas szkolenia na podtoruńskim poligonie żołnierze wykonali pierwsze w Wojsku Polskim strzelania bojowe z armatohaubic K9. W szkoleniu obok baterii złożonej z armatohaubic K9 wzięły udział także armatohaubice polskiej produkcji – AHS Krab, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta i RM-70 oraz samobieżny moździerz M120 Rak.

W maju ubiegłego roku miałem zaszczyt być gościem pana ministra Lee w Seulu, w lipcu podpisaliśmy umowy, a w grudniu już pierwsze egzemplarze K9 i K2 dotarły na wyposażenie Wojska Polskiego. Dziś załogi z brygady artylerii z Węgorzewa wyposażone w K9 pokazywały, że są przygotowane do tego, żeby wykorzystywać ten sprzęt, a więc podziwialiśmy ćwiczenie polskich załóg w koreańskich K9. Sądzę, ze jest to nasz wspólny sukces, że w tak krótkim czasie doprowadziliśmy do tego, że nasza współpraca przynosi konkretne efekty, a więc sprzęt koreański jest już na wyposażeniu Wojska Polskiego. Jak powiedziałem, armatuhaubice K9 są na wyposażeniu jednostki, która stacjonuje w północnowschodniej części naszego kraju, a dziś pierwsze egzemplarze, 12 egzemplarzy K9 trafiło do jednostki stacjonującej na południowym wschodzie Polski, w ramach 18 Dywizji Zmechanizowanej, do Jarosławia dziś dotarło 12 egzemplarzy K9

– mówił szef MON.

Wicepremier wspomniał także o dalszych perspektywach współpracy polsko-koreańskiej w zakresie militarnym:

W tym roku jeszcze na wyposażenie Wojska Polskiego trafią samoloty FA-50, polscy lotnicy już szkolą się w Korei z wykorzystywania tych samolotów. Para broma miara naszej współpracy, para broma miara bliskości Polski i Korei, para broma miara tego, że konsekwentnie budujemy zdolności obronne. Niedługo będziemy mieć dobre informacje dotyczące współpracy przemysłowej, przemysłu koreańskiego i przemysłu polskiego dotyczące czołgów, armatohaubic ale także amunicji, w tym amunicji rakietowej na wyposa Pożlegoskiie Woj. Uważamy, że jest to dobra okazja, żeby nasze wspólne przedsięwzięcia polsko-koreańskie zaowocowały tym, żeby zapewnić, zaspokoić potrzeby państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej dotyczące amunicji czy też sprzętu wojskowego.

Przed chwilą byliśmy świadkami strzelań naszych armatohaubic K9 amunicją produkowaną w Polsce i to strzelanie zakończyło się sukcesem. Będziemy dalej współpracować we wzmacnianiu naszych sił zbrojnych

– zaznaczył obecny na poligonie minister obrony Korei Południowej.

Rano w siedzibie MON przy ul. Klonowej 1 w Warszawie odbyło się spotkanie bilateralne szefa polskiego resortu obrony i ministra obrony Korei Południowej. Przedmiotem rozmów były modernizacja Wojska Polskiego i współpraca przemysłów obronnych Polski i Korei Południowej.

***

K9 Thunder to haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym. Jej uzbrojenie główne stanowi 155 mm armata, która w zależności od typu amunicji, zapewnia precyzyjne prowadzenie ognia na dystansach do ok. 40 kilómetros Uzbrojenie pomocnicze stanowi 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM z automatyczną skrzynią biegów, które zapewniają wysoką prędkość i mobilność w każdym terenie. Masa haubicy wynosi 47 ton.

6 grudnia 2022 r. w Gdyni rozładowano pierwsze armatohaubice K9 dla Polski, a 12 grudnia 2022 r. ich pierwsze egzemplarze trafiły do ​​jednostki w Węgorzewie. 11. Pułk Artylerii na bazie otrzymanego z Korei Południowej sprzętu został przekształcony w 1. Mazurską Brygadę Artylerii.

***

Polska zawarła z Koreą Płd. istotne kontrakty na broń dla Wojska Polskiego (czołgi K2, haubice K9, samoloty FA-50, wyrzutnie K239 Chunmoo). Zamówiony sprzęt stanowi realne wzmocnienie polskiego potencjału odstraszania i obrony. Będzie produkowany docelowo z szerokim udziałem polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz z uwzględnieniem opinii i ocen ekspertów wojskowych. Zamówienia charakteryzują się szybkim tempem dostaw oraz dużym transferem technologii do Polski.

OSI MIL