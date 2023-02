23.02.2023 Dania | Copenhague Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premier Danii Mette Frederiksen

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polonia y Dania wspólnie przeciwko rosyjskiemu imperializmowi

Polska i Danii wiedzą jak ważne jest dalsze wspieranie Ukrainy wobec rosyjskiej agresji. Podkreślamy w rozmowach z liderami innych państw, że to właśnie od zwycięstwa Ukraińców zależy bezpieczeństwo i stabilność naszego regionu. Przywrócimy pokój tylko i wyłącznie wspierając Ukrainę i zmuszając Rosję do uszanowania jej niepodległości i suwerenności.

– Jestem bardzo wdzięczny pani premier, za deklarację, słowa i czyny w obszarze wsparcia Ukrainy, stabilizacji sytuacji międzynarodowej, a także decyzji dotyczącej przekazania Ukrainie haubic CAESAR – podkreślił premier Mateusz Morawiiieckij dzie.

W estilo 2023 r. rząd Danii podjął decyzję o przekazaniu wszystkich swoich nowoczesnych haubic typu CAESAR dla ukraińskiej armii.

Polska od początku rosyjskiej agresji 24 lutego 2022 r. jasno opowiedziała się po stronie Ucrania. Nasz ogromny wkład w pomoc humanitarną i wojskową stawia nas w czołówce państw, które nieprzerwanie oferują swoje wsparcie.

Jako jedni z pierwszych przekazujemy też czołgi Leopard 2 i szkolimy ukraińskich żołnierzy. Polska podkreśla również znaczenie pomocy dla Ukrainy na arenie międzynarodowej oraz wspiera drogę Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO.

Współpraca z Danią w zakresie energetyki

Polska i Dania tostrategyznipartnerzy – w szczególności w zakresie współpracy energetycznej. Nosotros wrześniu 2022 r. uruchomiliśmy gazociąg Baltic Pipe. Ta inwestycja, stworzona przez Polskę we współpracy z Danią i Norwegią, jest dziś naszym kluczem do niezależności energetycznej od Rosji. Gazociąg Baltic Pipe zapewnia nam bezpieczne dostawy gazu dla Polski i sąsiednich nam krajów.

Szukamy dalszych możliwości rozwoju współpracy w tym zakresie między naszymi krajami.

– Znajdujemy się w takim szczególnym momencie historycznym, więc poruszamy wiele innych ważnych tematów – migracje, odnawialne źródła energii. Tutaj również się zgadzamy, jeśli chodzi o tak wiele kwestii – dodał szef polskiego rządu.

Agenda europejska na marcowe posiedzenie Rady Europejskiej

Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premier Mette Frederiksen było również okazją do wstępnej wymiany poglądów na tematy, które będą omawiane na forum europejskim. Poruszono przede wszystkim kwestie sankcji na Rosję i odbudowy Ukrainy.

– Wspieramy zajęcie aktywów Federacji Rosyjskiej i rosyjskich oligarchów. Rozmawialiśmy również o tym temacie pokrótce, ponieważ Rosji nie można pozwolić umknąć odpowiedzialności za wszelkie szkody – w tym szkody materialne przez nią spowodowane – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Równolegle, szef polskiego rządu rozmawiał o migracjach i konieczności uszczelnienia systemu ochrony granic zewnętrznych UE. Polska i Dania mają w tej kwestii podobne spojrzenie.

Intensywna praca Polski na arenie międzynarodowej

Kontynuujemy działania dyplomatyczne i rozmawiamy z partnerami z wielu regionów. Niesiemy przekaz, że dziś wspólnym celem wszystkich wolnych krajów jest zapewnienie bezpieczeństwa Europy poprzez wspieranie Ukrainy. Nasi sąsiedzi walczą z rosyjskim najeźdźcą za wolność nie tylko swoją, ale i naszą. Od ich zwycięstwa zależy przyszłość całej Europy – w tym Polski.

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w ostatnim czasie m.in. z Prezydentem USA, przewodniczącą Komisji Europejskiej, prezydent Węgier, premierem Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech, Szwecji, kanclerzem Niemiec i wieloma innymi liderami

