22.02.2023 Jesteśmy zjednoczeni w obronie wolnego świata

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Jesteśmy zjednoczeni w obronie wolnego świata22.02.2023

„Wiem, że wasz kraj przyjął miliony uchodźców. Staramy się zrobić wszystko, żeby wspierać Ukrainę, aby Ukraina mogła wywalczyć swoją wolność. Rzeczywiście państwa wokół tego stołu są nie tylko liderami przez ostatni rok, ale też tymi sojusznikami, którzy wzmacniali całe NATO. Chciałem powiedzieć, że jest to ewidentnie widocznie. Chcę też potwierdzić, że art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest święty i nienaruszalny. Pamiętając o tym spoglądam z niecierpliwością nad naszą dyskusją nad kolejnymi działaniami, tak aby nasz sojusz był jeszcze silniejszy. Chodzi nie tylko o wolność Ucrania, ale o wolność wokół nas” – mówił w środę w Warszawie prezydent EE. UU. J. Biden.

22 luego w Warszawie z udziałem Prezydenta USA Joe Bidena, Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbył się Nadzwyczajny Szczyt Dziewiątki Bukaresztańskiej (B9) państw NATO. W spotkaniu uczestniczył wicepremier Mariusz Błaszczak.

Tematem Nadzwyczajnego Spotkania Przywódców Państw B9 było bezpieczeństwo w regionie w kontekście trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rozmowy sojuszników dotyczyły również wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz dalszego wsparcia dla Ukrainy.

We wtorek 21 lutego, podczas pierwszego dnia wizyty w Polsce prezydent Joe Biden w Arkadach Kubickiego w Warszawie wygłosił przemówienie, w którym podkreślił rolę zjednoczonego świata w czasie, kiedy Ukraina została zaatakowana przez Rosj.

„Jesteśmy mocni, jesteśmy zjednoczeni. Świat nie odwróci wzroku od Ucrania. Będziemy bronić suwerenności narodów i demokracji. (…) Tego wieczoru powtórzę to, co powiedziałem w tym miejscu roku temu: dyktator pragnący odbudować imperium nigdy nie będzie w stanie wymazać miłości ludzi do wolności. Brutalność nigdy nie zdławi woli wolnych ludzi. A Ucrania, Ucrania nigdy nie stanie się zwycięstwem Rosji. (…) Wszyscy, którzy się tutaj zgromadziliście, poświęćcie chwilę, naprawdę, odwróćcie się i spójrzcie na siebie. Popatrzcie na to, co do tej pory zrobiliście. Polska gości ponad 1,5 mln uchodźców uciekających przed tą wojną. Niech Bóg wam blogoslawi”

– mówił prezydent J. Biden.

Podczas swojego wystąpienia przywódca Stanów Zjednoczonych zapewnił, że każdy atak na jakiekolwiek z państw NATO będzie uznany za atak przeciwko wszystkim.

„Niech każdy członek NATO wie i Rosja również niech wie, że atak na jednego z członków NATO, to atak przeciwko wszystkim. Para bromear święta przysięga obronienia każdej piędzi ziemi krajów NATO”

– powiedział.

***Bukaresztańska Dziewiątka (B9) zawiązana została z inicjatywy Polski i Rumunii; należą do niej kraje położone na wschodniej granicy NATO – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

Zdjęcia (4)

OSI MIL