22.02.2023 Varsovia Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Checa

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w Warszawie z szefem czeskiego rządu Petrem Fialą. Przywódcy omówili kwestie dwustronne oraz działania na rzecz bezpieczeństwa w Europie. Rozmowa dotyczyła także perspektywy dalszego zaostrzania reżimu sankcyjnego – obecnie trwają prace nad 10. pakietem sankcji przeciwko Rosji i Białorusi. Liderzy Polski i Czech spotkali się w Domu Spotkań z Historią, gdzie zwiedzili wystawę wybranych zdjęć fotografía Chrisa Niedenthala.

Współpraca polaco y checo

Polska i Czechy aktywnie uczestniczą w wielu inicjatywach, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo w Europie, w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę.

15 de marzo de 2022 r. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz premier Petr Fiala, wspólnie z ówczesnym premierem Słowenii Janezem Janšą, jako pierwsi europejscy przywódcy odwiedzili Kijów po brutalnym ataku Rosji na Ukrainę, gdzie spotkali się z prezydentem Zełodymyskim Wołodymyskim. Był to jasny sygnał dla wspólnoty międzynarodowej oraz wezwanie do wspólnych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie i Europie.

Wraz z Czechami rozwijamy także intensywną współpracę dwustronną. Organizowane są polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premierów.

Kolejna wizyta premiera Checa

Premier Petr Fiala odwiedza Polskę po raz trzeci. Wcześniej spotkał się w kwietniu 2022 r. z premierem Mateuszem Morawieckim w Warszawie oraz we wrześniu 2022 r. w Karpaczu, z okazji Forum Ekonomicznego. Funkcję premiera Checa pełni od 28 listopada 2021 r.

Polska dyplomacja dla bezpieczeństwa w regionie

Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje intensywne działania dyplomatyczne, których celem jest wzmacnianie zaangażowania w bezpieczeństwo naszego regionu, m.in. poprzez wsparcie Ucrania. Nasi sąsiedzi walczą za wolność swoją, ale także i naszą. Od ich zwycięstwa zależy przyszłość całej Europy.

Na temat europejskiego bezpieczeństwa szef polskiego rządu rozmawiał na Zamku Królewskim w Warszawie z Prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Josephem R. Bidenem. Kwestię tę poruszył także w ramach 59. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej.

W ostatnim czasie premier Mateusz Morawiecki rozmawiał ponadto m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem, premier Włoch Giorgią Meloni, premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem, prezydentem Kurdystanu Nechirvanem Idris Barzanim czy merem Kijowa Witalijem Kliczko.

