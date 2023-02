20.02.2023 Ministro Rau uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Rau uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli20.02.2023

Wśród głównych tematów dzisiejszego spotkania znalazły się: agresja Rosji wobec Ukrainy, sytuacja w Afganistanie oraz dyplomacja klimatyczna i energetyczna. Ministrowie spotkali się także z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Republiki Mołdawii, Nicolae Popescu.

W kontekście zbliżającej się pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę minister Rau ocenił, że zarówno Ukraina, jak i świat Zachodu zostały wystawione na próbę, którą jak dotąd przechodzą pomyślnie. – Wciąż konieczne jest jednak szybkie i daleko idące wsparcie wojskowe ze strony państw członkowskich i dalsze wykorzystanie instrumentów UE, w tym Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju i Wojskowej Misji Szkoleniowej UE z dowództwem operacyjnym w Żaganiu – zaznaczył szef polskiej dyplomacji. Ministro Rau podkreślił konieczność pilnego dostarczenia Ukrainie nowoczesnego zachodniego uzbrojenia i amunicji. Wskazał, że 10. pakiet sankcji powinien zawierać daleko idące środki sektorowe i indywidualne, które przyczynią się do zmniejszenia zdolności Rosji do kontynuacji agresji. Szef polskiego MSZ wyraził również nadzieję, że projekt rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat trwałego i sprawiedliwego pokoju na Ukrainie zyska jak najszersze poparcie. Ministro Rau wskazał na potrzebę pełnego wsparcia Ukrainy w procesie powojennej odbudowy oraz akcesji do UE, w tym poprzez jak najszybsze otwarcie negocjacji akcesyjnych, gdy tylko Ukraina spełni odpowiednie warunki. Ponadto, w swoim wystąpieniu potępił skazanie Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia, apelując o adekwatną reakcję UE.

W dyskusji o sytuacji w Afganistanie szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Polska jest głęboko zaniepokojona dalszymi ograniczeniami praw kobiet przez de facto władze Talibów. Potwierdził przy tym, że Polska nadal będzie wspierała społeczeństwa w krajach i regionach zagrożonych głodem poprzez wpłaty do organizacji międzynarodowych (w tym do wyspecjalizowanych agend ONZ).

Podczas sesji poświęconej dyplomacji klimatycznej i energetycznej minister Rau zaznaczył, że jednym z głównych celów unijnej dyplomacji powinno być zapewnienie UE bezpieczeństwa energetycznego poprzez partnerstwa strategiczne z sojusznikami, poszukiwanie stabilnych dostawców oraz promocję dywersyfikacji dostaw. – Wpływ inwazji Rosji na Ukrainę na rynki energii i wcześniejsze manipulacje na unijnym rynku energii przez Rosję dobitnie pokazały, że nie da się postrzegać funkcjonowania rynku wewnętrznego i unijnej polityki klimatycznej w oderwaniu od bezpieczeństwa energetycznego – podkreślił. Dodał, że UE powinna zachęcać państwa trzecie do odchodzenia od niebezpiecznej zależności od dostaw surowców energetycznych z Rosji.

Podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Mołdawii Nicolae Popescu, szef polskiej dyplomacji życzył nowemu rządowi Mołdawii sukcesów w dalszym reformowaniu kraju i wzmacnianiu odporności na zagrożenie rosyjskie. Podkreślił, że Polska popiera utworzenie misji cywilnej UE w Mołdawii w celu wzmocnienia sektora bezpieczeństwa cywilnego oraz wspiera Kiszyniów w jego dążeniach do członkostwa w UE. Ministro Rau wskazał, że Polska z zainteresowaniem oczekuje na drugi szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kiszyniowie w czerwcu br. jako plataformas dyskusji wysokiego szczebla między tymi krajami europejskimi, które wspierają oparty na zasadach ład na naszym kontynencie.

