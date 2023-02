20.02.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki: w bardzo wielu ważnych sprawach wiem, że Polska może liczyć na Włochy, a Włochy mogą liczyć także na Polskę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Pokonanie Rosji to dziś warunek powrotu do normalności

Spotkanie premiera Mateusz Morawieckiego z premier Giorgią Meloni było przede wszystkim okazją do rozmowy o dalszych krokach w kierunku przekazywania wsparcia Ukrainie. Temat rosyjskiej agresji i europejskiego bezpieczeństwa jest absolutnie priorytetowy. Zwycięstwo Ukrainy jest dziś warunkiem koniecznym do powrotu do normalności oraz zapewnienia bezpieczeństwa całej Europy, a przede wszystkim Polski.

– Cała sfera geopolityki wokół nas jest tematem absolutnie numer jeden, bo żeby wrócić do normalności, opanować kryzys energetyczny, kryzys gospodarczy, zdusić inflację, wiemy doskonale, że trzeba pokonać Rosję, że trzeba, aby Ukraina pokonała Rosję, ze wsparciem państw wolnego świata. Włochy i Polska mają absolutnie identyczne zdanie w tych kwestiach. Czujemy podobną odpowiedzialność. Ale czujemy również podobną odpowiedzialność za Europę, za rozwój Europy w przyszłości – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Wspólna wizja Europy i odpowiedzi na wyzwania

Szef polskiego rządu przekazał, że w rozmowach z premier Włoch poruszono również temat migracji. Podkre?

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył również, że Polska i Włochy mają identyczną wizję przyszłości Unii Europejskiej. Bliskość polityczna jest dziś naszą siłą i buduje potencjał na wspólne rozwiązania wobec wyzwań, przed którymi stajemy jako Unia Europejska.

– Chcemy Europy silnej, chcemy Unii Europejskiej, która jest globalnym graczem. Ale ona będzie globalnym graczem, kiedy będzie wypadkową sił interesów, i kiedy będzie uwzględniała interesy wszystkich państw członkowskich, po równo. Nasze spotkanie jest wyraźnym sygnałem jedności Włoch, jedności z Polską, w zakresie tych wewnętrznych problemów Unii Europejskiej i podejścia Polski i Włoch do tych problemów – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

Polska i Włochy mogą liczyć na siebie nawzajem

Bliskość Polski i Włoch uwidacznia się przede wszystkim w kwestiach gospodarczych – handel między naszymi krajami kwitnie. Zależy nam, aby zarówno polscy jak i włoscy przedsiębiorcy mogli się swobodnie rozwijać na europejskim rynku. Włochy są dziś w pierwszej piątce partnerów handlowych naszego kraju. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że wspólna troska o jednolity rynek Unii Europejskiej to jedna z najważniejszych kwestii, która dziś łączy nasze kraje.

– Handel, eksport, import – rozwijają się bardzo dobrze. Wspólnie razem wspieramy biznes włoski w Polsce i polski biznes we Włoszech. Cieszymy się właśnie z tej wartości, jaką jest Unia Europejska, poprzez wspólny europejski rynek. Para bromear, co nam przede wszystkim przyświeca i to, na czym nam zależy. Żeby wspólny europejski rynek dalej służył polskim przedsiębiorstwom i włoskim przedsiębiorstwom, i żeby konkurencyjność nie była zagrożona – powiedział szef polskiego rządu po spotkaniu z premier Meloni.

