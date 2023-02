20.02.2023 Correr Mikołaj Kopernik patronem polskiej nauki podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Światowy Kongres Kopernikański

Wydarzenie w Toruniu zostało zorganizowane w 550. rocznicę urodzin wybitnego astronoma – Mikołaja Kopernika. Głównym celem Kongresu jest przedstawienie stanu badań nad życiem oraz działalnością naukowca, a także jego wpływem na rozwój nauki, kultury i sztuki.

Podczas wydarzenia odbyło się wiele paneli oraz debat z różnych dziedzin nauki. Wśród prelegentów znaleźli się laureaci Nagrody Nobla z fizyki: prof. Philip James Edwin Peebles, prof. Michel Gustave Édouard Mayor, prof. Barry Clark Barish, Prof. Arthur B. McDonald ora prof. Didier Patrick Queloz. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z noblistami.

„Miałem ogromną przyjemność chwilę porozmawiać z naszymi czcigodnymi noblistami i o początkach świata, i o różnych zjawiskach kosmosu".

„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”

Światowy Kongres Kopernikański rozpoczął się 19 lutego, czyli w Dzień Nauki Polskiej, który desde 2020 roku, obchodzony jest w dniu urodzin Mikołaja Kopernika. To Święto wszystkich polskich naukowców, a przez tysiące lat nauki zebrało się ich wielu, to hołd dla nich wszystkich.

Dodatkowo rok 2023 został ustanowiony przez Sejm rokiem Mikołaja Kopernika. Uczony posiadał wiedzę z takich dziedzin nauki jak: matematyka, astronomia, astrologia, prawo, medycyna, ekonomia, filologia. Kopernikańska teoria heliocentryczna, która dotyczy tego, że to Ziemia oraz inne planety krążą wokół Słońca, to ogromny wkład w rozwój światowej nauki.

„Mikołaj Kopernik, który patronuje dzisiejszemu spotkaniu nie stracił wiary po swoim przełomowym odkryciu. Paradoks Kopernika polega na tym, że wiedza, która pozwoliła mu dokonać tak wielkiego odkrycia przyniosła też świadomość, że świat nie kręci się wokół człowieka. Krótko mówiąc: im więcej wiemy, tym bardziej uświadamiamy sobie, jak mali jesteśmy wobec wszechświata” – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Mikołaj Kopernik na płótnie

Podczas pobytu w Toruniu, primer ministro Mateusz Morawiecki odwiedził Ratusz Staromiejski. Była to istotna część wizyty szefa rządu. Właśnie tam znajduje się portret Mikołaja Kopernika. Rząd przeznaczył środki finansowe na ochronę tego bezcennego obrazu. Toruński portret przedstawia popiersie astronoma. Jest jednym z najstarszych, ale przede wszystkim najwierniejszym portretem uczonego.

„Myślę, że Mikołaj Kopernik, który był rzeczywiście jednym z absolutnie wyjątkowych odkrywców, naukowców, patronuje nam dzisiaj w tym, żeby odsiewać te ziarna od plew. Żeby szukać tej prawdziwej, głębokiej wiedzy, która ma nam dawać poszerzenie granic prawdy, granic poznania, ale także lepsze życie, budować lepszy świat. Niech Mikołaj Kopernik będzie patronem wspaniałej polskiej wiedzy” – primer ministro powiedział Mateusz Morawiecki.

