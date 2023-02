18.02.2023 monaquio Premier w Monachium: wsparcie Ukrainy dziś, to spokój Europy jutro

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rośnie świadomość o rosyjskiej agresji

Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki podkreślił, że 24 lutego 2022 r., a więc niemal równo rok temu, wolny świat, Europa Zachodnia, NATO pozbyły się złudzeń wobec Rosji. W obliczy rosyjskiej agresji coraz więcej polityków, przywódców, liderów jest przekonanych o tym, że wolny świat nie może pozwolić, żeby kremlowski reżim zwyciężył.

Działania obecnej Rosji przywracają na myśl wspomnienia związane z kolonializmem, imperializmem, nacjonalizmem i szowinizmem. Dlatego, por zatrzymać wojenną machinę Putina, warto pomagać Ucrania. Od jej zwycięstwa z agresorem zależy przyszłość całej Europy.

– Jeżeli chcemy zapewnić trwały pokój w Europie, trwałe bezpieczeństwo, to Ukraina musi być zintegrowana z wolnym światem, zintegrowana z Unią Europejską, a ostatecznie zintegrowana również z NATO. Para są podstawy i podstawowe wartości, które doprowadzą nas do długoterminowego pokoju – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Militarne wsparcie Ucrania

Od początku rosyjskiej agresji, Polska wraz z wieloma innymi krajami, konsekwentnie wspeera Ukrainę. Przekazujemy pomoc humanitarną i wojskową. Nasza presja i wysiłki dyplomatyczne, aby dostarczyć Ukrainie zachodni sprzęt wojskowy, w tym czołgi, odnosi wymierne rezultaty. Przywódcy państw Zachodniej Europy, w ślad za nami, również przekażą swoje czołgi. Nowoczesny sprzęt posłuży do jeszcze lepszej obrony w wojnie z Rosją.

– Usłyszałem bardzo wiele ciepłych słów pod adresem Polski ze strony licznych tutaj obecnych kongresmenów, czy senatorów amerykańskich, ale także przywódców, premierów świata Zachodniego, że Polska tak konsekwentnie budowała koalicję dla Ukrainy, która będzie dostarczać nowoczesne czołgi Leopard – zaznaczył szef polskiego rządu.

Liczne spotkania dwustronne i rozmowy kuluarowe

W tegorocznej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium wzięło udział kilkudziesięciu szefów państw i rządów, ministrowie oraz przedstawiciele najważniejszych organizacji i instytucji międzynarodowych, w tym ONZ, NATO i UE.

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem o budowie sił szybkiego reagowania i odstraszania. Para ważne zapowiedzi wzmacniania bezpieczeństwa, które zostały omówione już wcześniej podczas szczytu NATO w Madrycie. Dodatkowo w trakcie szczytu poruszono temat europejskiej produkcji amunicji.

– Rozmawiamy także o bardzo konkretnych projektach. Z panią przewodniczącą von der Leyen rozmawialiśmy o projektach produkcji amunicji. To był temat poruszany na ostatniej Radzie Europejskiej w Brukseli – powiedział szef polskiego rządu. I dodał: – jednocześnie też konstruujemy koalicję państw, które byłyby gotowe wspólnie produkować i współfinansować produkcję amunicji – o tym rozmawiałem też z panią premier Estonii.

Szef polskiego rządu spotkał się również z prezydentem Kurdystanu Nechervan Idris Barzani, premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem oraz z merem Kijowa Witalijem Kliczko. Nasza ofensywa dyplomatyczna cały czas trwa.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

Desde 1963 r. organizowana jest Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, czyli Conferencia de Seguridad de Munich, MSC. Para prestiżowe forum dyskusji, na którym omawiane są obecne problemy związane z bezpieczeństwem międzynarodowym. W konferencji uczestniczą szefowie państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych i obrony, parlamentarzyści oraz przedstawiciele mediów i nauki.

