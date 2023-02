17.02.2023 Już 1 mln zeznań złożonych przez Twój e-PIT

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Podatnicy złożyli 1 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w usłudze Twój e-PIT.

1 millón de e-PITów wpłynęło do sytemu już trzeciego dnia od uruchomienia usługi.

Usługa Twój e-PIT cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu. Mamy już ponad 1 millón de złożonych zeznań. Na naszym liczniku ta liczba pojawiła się znacznie szybciej niż w ubiegłym roku, kiedy to pierwszy milion deklaracji wpłynął do systemu po dziewięciu dniach od rozpoczęcia rozliczeń

– informuje szef Krajowej Administracji Skarbowej mł. En sp. Bartosz Zbaraszczuk.

Cieszymy się, że podatnicy tak chętnie korzystają z naszych e-rozwiązań. Oferujemy im nowoczesne usługi, dzięki którym coraz więcej spraw podatkowych mogą załatwiać przez internet

– dodaje szef KAS.

Dzięki usłudze Twój e-PIT podatnicy mogą złożyć swoje zeznanie podatkowe w szybki, wygodny i bezpieczny sposób, bez konieczności wychodzenia z domu. W ramach usługi mają dostęp do historii swoich e-PITów i do innych naszych e-usług oferowanych przez e-Urząd Skarbowy

– zaznacza zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Dzięki skorzystaniu z elektronicznej formy rozliczenia PIT podatnicy szybciej otrzymują zwrot podatku – urząd skarbowy zwróci im nadpłatę w ciągu 45 dni

– dodaje wiceministra Anna Chałupa.

Dos e-PIT con liczbach

W 2023 r. KAS przygotowała na podstawie posiadanych przez siebie danych zeznania roczne za 2022 r. dla ponad 24 mln podatników.

Podatnicy korzystający z usługi złożyli już ponad 1 mln formularzy PIT za 2022 rok, w tym:

936 años. declaracji pit-37,

35 tys. declaracji pit-28,

16 años declaracji pit-38,

13 años deklaracji PIT-36.

0,9 años oświadczeń PIT-OP.

1,3 tys. deklaracji PIT-DZ.

Dos e-PIT tylko w e-US

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi można zalogować się także danymi podatkowymi.

Do uruchomionego 1 lutego 2021 r. e-Urzędu Skarbowego podatnicy logowali się już ponad 87,3 mln razy. Od początku tegorocznej akcji PIT czyli od 15 lutego podatnicy logowali się do systemu ponad 3,3 mln razy.

Wsparcie Krajowej Informacji Skarbowej

Wsparcie dla rozliczających się podatników zapewnia Krajowa Informacja Skarbowa (KIS). Uruchomiliśmy specjalną infolinię, gdzie nasi eksperci udzielają informacji. Pracownicy infolinii KIS będą udzielać informacji dotyczących zeznań rocznych i usługi Twój e-PIT również w najbliższą sobotę 18 lutego w godz. od 8 hacer 13.

Informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2021 r., podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl.

OSI MIL