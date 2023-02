Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Dofinansowanie konsorcjum Huta Stalowa Wola

Ponad 600 mln zł – tyle wyniesie pierwsza rata na rozbudowę Huty Stalowa Wola. Ta inwestycja to między innymi rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz maszyn używanych do produkcji.

– Podjąłem decyzję o dokapitalizowaniu całego konsorcjum Huta Stalowa Wola w wysokości 600 mln zł i para bromear pierwsza rata. Kolejna rata a będzie 1 mld 200 mln zł, nie tylko tutaj w stalowej woli, ale także na przykład 100 mln zaiqu na dokapitalwanie AutoSanu na PodkaCiuu – Poke, aby można bymar byickeć niszzzcielcielcielciele czo. primer ministro Mateusz Morawiecki.

Zmodernizowana Huta Stalowa Wola to przede wszystkim zwiększona produkcja polskich Krabów, bojowych wozów piechoty Borsuk czy moździerzy Rak. Huta będzie też gotowa na produkcję pojazdów na licencji zagranicznej dla naszej armii. Para oznacza, że ​​najnowsza technologia wojskowa na świecie, będzie od teraz produkowana w Polsce.

Zamawiamy polską broń i wspieramy polski przemysł zbrojeniowy

Bezpieczeństwo Polski i jej niepodległość to wartości nadrzędne, dlatego w tym roku przeznaczamy blisko 4% naszego PKB na przełomową modernizację naszej armii. Najbliższym celem jest pełne zastąpienie pojazdów konstrukcji radzieckiej, które są aktualnie na stanie niektórych jednostek, najnowszymi pojazdami zgodnymi z technologią NATO – w tym polskimi konstrukcjami.

– Tutaj nasi inżynierowie, nasi projektanci, nasi technicy, nasi pracownicy budują, projektują, konstruują najnowocześniejszy sprzęt, który będzie wykorzystywany przez polską armię. To znakomite osiągnięcie ostatnich lat – podkreślił szef rządu.

Zależy nam przede wszystkim, aby nowy sprzęt dla Wojska Polskiego był produkowany w Polsce. Dlatego dziś inwestujemy dodatkowe setki milionów złotych w nasz przemysł zbrojeniowy. Dzięki temu polskie zakłady, takie jak Huta Stalowa Wola, będą mogły się dalej rozwijać i notować zyski.

– Gratuluję i dziękuję przede wszystkim pracownikom polskich zakładów produkcyjnych, zakładów produkujących polską broń albo produkowaną w polskich zakładach na licencji zagranicznej bardzo nowoczesną broń. A więc zintegrowana produkcja polskich zakładów w ramach NATO – dodał premier.

Najnowocześniejszy sprzęt polskiej produkcji

Rozbudowa Huty Stalowa Wola to przede wszystkim rozwinięcie mocy produkcyjnych najnowocześniejszego sprzętu wojskowego. Dzięki rządowym wydatkom na modernizację naszej armii, Huta Stalowa Wola przyjmuje teraz ogromne zamówienia na nowe pojazdy dla Wojska Polskiego, ale też na eksport, dzięki znakomitej reputacji polskich konstrukcji.

Flagowym produktem polskiego przemysłu zbrojeniowego są aktualnie armatohaubice Krab, które polskie siły zbrojne zamówiły na najbliższy czas w ilości 48 sztuk. Rozwijany jest też innowacyjny projekt bojowego wozu piechoty Borsuk na potrzeby polskiej armii i potencjał jego produkcji do 100 sztuk rocznie. Produkujemy również nowoczesne moździerze Rak. Produkcja wszystkich tych pojazdów zostanie zwiększona.

– Na co ten kapitał przeznaczamy? Po pierwsze, Stalowa Wola to produkcja Krabów. Kraby a supernowoczesne mobilne armatohaubice, które bardzo dobrze sprawdzają się na Ukrainie, na współczesnym polu bitwy. Dzisiaj zwiększyliśmy zamówienie do 48 sztuk, ale Huta Stalowa Wola jest w stanie produkować 50 Krabów rocznie. – primer ministro powiedział Mateusz Morawiecki. Zwiększamy produkcję maksymalnie po to, aby produkować na potrzeby polskiej armii. Będą to Kraby również przygotowywane na eksport, bo jest to produkt bardzo dzisiaj pożądany na całym świecie – dodał szef rządu.

Jednocześnie, produkujemy w Stalowej Woli:

wyrzutnie rakiet langusta,

pojazd minowania baobab-k,

wiele rodzajów pojazdów inżynieryjnych,

pojazdy rozpoznania,

pojazdy dowodzenia,

transporte pojazdy

oraz elementy do nich.

